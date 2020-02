Paola Di Benedetto/ “Raggirata” da Antonella Elia si sfoga e… (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto non ha esitato a prendere posizione di fronte all’ultima lite avvenuta al Grande Fratello Vip 4. Parliamo dello scontro fra Antonella Elia e Patrick Pugliese, anche se negli ultimi giorni ce ne sono state anche delle altre. L’ex Madre Natura infatti si è schierata subito dalla parte della Elia e ha ripreso anche l’ex gieffino per via di quel “Vai a cag*re” detto alla concorrente durante lo scontro. Nelle ore successive però, a mente fredda, Paola è ritornata sui propri passi: “Tu capisci che davanti a una donna che piange, che dice ‘Mi ha spintonato’, a me la prima cui mi viene da credere è lei”, ha detto ad Adriana Volpe. “Quando ho visto la scena di lui al tavolo che diceva ‘Io i piatti non li lavo, sei una stron*a, sei finta’, l’ho visto incattivito”, ha aggiunto, “Zequila ha detto che non c’è stata nessuna spinta […] Io ho visto quel pianto lì, poi ho sentito le che diceva ‘Mi mette la mani addosso, mi ha spintonata’ e ho detto ‘Ma questo come si permette?’. Lei l’ho vista veramente provata, non mi è neanche balenato per la testa che potesse essere una cosa non vera”. Paola insomma non sa a quale delle due campane credere: Patrick ha davvero spinto Antonella oppure quest’ultima si è inventata tutto, come afferma Er Mutanda? Il dubbio rimane e non solo nella mente della modella, ma anche in quella della Volpe. Anche per questo la Elia ha accusato la conduttrice di non essere sua amica: in quell’occasione, avrebbe dovuto prendere le sue difese e non giocare a bowling con Patrick. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Adriana Volpe

PAOLA DI BENEDETTO: AL GRANDE FRATELLO AMICIZIA SEMPRE PIU’ SALDA CON LA VOLPE

Paola Di Benedetto è diventata ormai la confidente di un'altra concorrente del Grande Fratello Vip 4: Adriana Volpe. Le due si ritrovano spesso in camerata per parlare di tutto ciò che succede nella Casa, con la complicità della privacy della zona notte. Per adesso Paola è l'unica a non essere finita nell'occhio del ciclone di Antonella Elia, ma non è detta l'ultima parola. Se nella diretta di questa sera verrà chiarita la questione sullo spintone di Patrick Pugliese, l'ex Madre Natura potrebbe ritornare sui propri passi e decidere di prendere le distanze dalla showgirl. A questo punto le rimarrebbe solo la Volpe con cui confidarsi, ma il rischio che la conduttrice finisca in nomination è sempre più grande. Intanto i fan sono tutti per la Di Benedetto, che nel marasma di rimbrotti e scontri fra titani, continua ad uscirne pulita. Almeno per ora. "Più matura di tanti tuoi inquilini, grande persona"; "Federico sei proprio fortunato ad avere una fidanzata come Paola"; "Grande donna… intelligente", scrivono alcuni ammiratori sui social. Possiamo già affermare che quest'edizione del reality rappresenta un po' una rivincita per la modella, ingiustamente passata inosservata all'epoca di Temptation Island. "Tu lì tutto bene spero. Qui l'attesa aumenta il desiderio, vorrei dire al tempo che va troppo lento e tu mi manchi per davvero", scrive invece il fidanzato Federico Rossi su Instagram, pubblicando una foto romantica dei due innamorati che si baciano. Paola e il fidanzato, con i piedi sulla candida sabbia e le labbra incollate, al di sotto di un baldacchino che fa pensare subito a un matrimonio.

