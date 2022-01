Paola di Benedetto e Federico Rossi non si parlano più/ Cos’è successo?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sarebbero in pessimi rapporti. A lanciare questa indiscrezione è stato il Settimanale Chi. Di recente Paola ha spento 27 candeline e per l’occasione ha deciso di festeggiare con amici e persone care. Assente alla festa Federico. Pare che i rapporti tra i due siano gelidi e che non si rivolgano nemmeno più la parola: “Paola Di Benedetto, ex gieffina, showgirl e conduttrice radiofonica, ha festeggiato lo scorso weekend il compleanno in un noto locale milanese. Cinquanta invitati a cena con posti a sedere. Tra gli invitati non si è visto il suo ex, il cantante Federico Rossi. I rapporti tra i due sono gelidi e Paola ha scelto di non averlo intorno in occasione della propria festa”. Tra gli invitati risultava assente anche Ludovico Tersigni. Si era vociferato tempo fa che tra i due fosse nato un flirt tanto che la Di Benedetto era stata costretta a smentire: “L’ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista. Per il resto, Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”.

Infatti, Ludovico Tersigni era stato invitato da Paola Di Benedetto per il suo compleanno. Sul Settimanale Chi si legge: “Assente anche Ludovico Tersigni, conduttore di X Factor 2021, ma solo per motivi di lavoro, perché lui sarebbe stato tra gli invitati “del cuore” di Paola”. Un po’ di dubbi in merito al rapporto freddo e distaccato di Paola e Federico emergono soprattutto considerando che fino a qualche tempo fa i due si scambiavano commenti su Instagram.

Paola Di Benedetto è ancora single. Qualche tempo fa su Instagram, un follower le chiedeva se era vero che si era fidanzata. Paola aveva risposto lapidaria: “Ve lo dico con un selfie brutto: No. Non mi sono fidanzata e non sto frequentando nessuno al momento”. Paola Di Benedetto è stata legata dal 2018 al cantante Federico Rossi. I due avevano iniziato anche a convivere ma poi erano girate voci di presunti tradimenti. Entrambi avevano annunciato sui social la fine della loro relazione. Paola Di Benedetto aveva però rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con Federico: “Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena. Non è che se uno litiga, sta male o va via di casa lo condivide. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano. Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica. Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore”. Paola Di Benedetto aveva però voluto allontanare le voci di un tradimento chiarendo che la storia era giunta al termine senza che avvenisse qualcosa di eclatante.

