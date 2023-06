Paola di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova stanno insieme?/ Fabrizio Corona lancia lo scoop

Paola Di Benedetto nuovo flirt con il calciatore Raoul Bellanova: l’indiscrezione

Paola Di Benedetto, dopo aver smentito il ritorno di fiamma con l’ex Federico Rossi, avrebbe ritrovato l’amore con il calciatore Raoul Bellanova. A lanciare lo scoop Fabrizio Corona che parla di una paparazzata in cui si nota una ragazza mora (Paola Di Benedetto) baciare l’esterno dell’Inter.

Paola Di Benedetto: che succede con l'ex Rkomi?/ La reazione alla reunion é virale

“Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la showgirl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumors con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter. In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande un bocca al lupo per il nuovo amore” ha affermato Corona. Non ci sono conferma ancora che la speaker radiofonica abbia una relazione con il calciatore.

Paola di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme?/ Lei: "Ad oggi posso dire solo una cosa..."

Paola Di Benedetto smentisce il ritorno di fiamma con Federico Rossi

Giorni fa è circolato il rumor sul presunto ritorno di fiamma di Paola Di Benedetto con l’ex Federico Rossi. Il gossip si è acceso con una segnalazione di Deianira Marzano. La modella, però, ha smentito tutto ai microfoni di Tag24: “Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto con Federico di Benji e Fede. Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici.”

E ancora: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta. A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose”.

Paola Di Benedetto/ Dal successo con la Gialappa's al presunto ritorno di fiamma con l’ex Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA