Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono in crisi? Web impazza lei corre ai ripari/ “Devo fare attenzione”

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati? Sul web impazza il gossip

In questi giorni sta impazzando il gossip sulla presunta crisi tra Paola De Benedetto e Raoul Bellanova. Ad alimentare il rumors ci ha pensato l’esperta di gossip ed influencer Deainira Marzano che sui social ha condiviso la segnalazione di una utente. L’indiscrezione in questione riportava: “Crisi di Paola De Benedetto con Bellanova?? Scorsa settimana i mi piace, questa settimana neanche uno né alla pagina del Torino ne a lui” Insomma, alcuni utenti, studiando le mosse social dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’attaccante del Torino hanno danno dato per certo la crisi tra i due.

I rumors sulla fine della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono giunti anche ad un’altra pagina di gossip VeryInutilPeople che a sua volta ha voluto vederci chiaro ed ha chiesto ai diretti interessati la verità sul loro rapporto. Paola Di Benedetto dunque chiamata in causa ha voluto chiarire una volta per tutto come stanno davvero le cose per evitare di dare adito a pettegolezzi e speculazioni.

Paola Di Benedetto smentisce la crisi con Raoul Bellanova: “Devo fare attenzione a non perdermi un post”

La mancanza di scambi di like e commenti social tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova ha fatto sorgere in molti utenti del web l’idea che la coppia fosse in crisi. Il gossip è stato poi riportato ed ingigantito dall’influencer Deianira Marzano e la pagina di gossip VeryInutilPeopole che ha chiesto ai diretti interessati come stanno le cose. Paola Di Benedetto, quindi, è intervenuta per fare chiarezza: “Nessuna crisi….mazza come sono attenti. Devo fare attenzione a non perdermi nessun post.”

Paola Di Benedetto ha smentito la crisi con Raoul Bellanova. L’amore tra i due è nato alcuni mesi fa e l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip lo aveva ufficializzato nel luglio scorso. I due appaiono sempre felici ed affiatati e molto attivi sui social. E proprio le mosse sui social della coppia ha fatto scoppiare il caso su una presunta crisi smentita dalla conduttrice radiofonica. Insomma, l’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova procede a gonfie vele.











