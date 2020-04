Paola Di Benedetto “Fede Rossi? Mai parlato di tradimento”/ “Matrimonio? Non ci sarà”

Pubblicità

Niente matrimonio per Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi, almeno per il momento. A smentire i rumors su nozze presunte è stata la stessa Paola che si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale. “ Non ci sarà, almeno a breve non è previsto! Sicuramente, però, quando tutto questo sarà finito, ci organizzeremo per andare a convivere prendendo casa in affitto” , ha spiegato la Di Benedetto che, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di trascorrere la quarantena a Vicenza, a casa dei genitori. Una decisione che costrine lei e Federico a stare ancora lontani. “ Io e Federico terremo duro ancora per un po’! Tanto mese più mese meno non cambia… Sono già 4, arriveremo a 6 e istituiremo un nuovo record“ , ha spiegato. Tornati insieme dopo aver superato una crisi importante, Paola ha parlato nuovamente dei motivi che avevano portato lei e Fede a dirsi addio. “ Non ho mai parlato di tradimento, la verità è che quello che è successo interessa solo ed esclusivamente a noi due. Ad ogni modo vi assicuro che qualunque sia stato il problema, ormai è solo acqua passata” , ha svelato spiegando che è stato Federico a fare i passi per ricucire il rapporto.

PAOLA DI BENEDETTO: “FUTURO IN TELEVISIONE, RITORNO ALLA REALTA’ INQUIETANTE”