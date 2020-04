Paola Di Benedetto/ “Zequila figura negativa, Marini esilarante. Per Fede Rossi…”

Pubblicità

Puntualissima, Paola Di Benedetto, in diretta con Alessandro Alicandri sulla pagina Instagram di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato nel pomeriggio di oggi il suo Grande Fratello Vip vinto con il 56% dei voti ma non privo di polemiche. La diretta Instagram con la vincitrice della quarta edizione del GF Vip è partita proprio dal tema polemiche: “Ci sono state molte persone che mi hanno sostenuto, tra cui il mio fidanzato e gli amici oltre alle persone che ho sul web, ma un’altra parte è stato il pubblico televisivo che ha votato esternamente dal mondo social, come ho visto dai messaggi che mi sono arrivati da famiglie, esterne dalle fan base e dai gruppo che si creano sui social”, ha spiegato. Ovviamente, ha aggiunto, ciascun giocatore si è giocato le sue carte, “io son stata votata dal pubblico del web, Paolo (Ciavarro, ndr) aveva tanti fan derivanti dalla coppia con Clizia, Patrick aveva i fan conquistati nei vari anni e nelle varie edizioni del GF, sono state una serie di cose…”. Paola ha spiegato di essersi divertita un sacco nella Casa di Cinecittà, ma oltre a lei non sono mancate le personalità forti che hanno dato vita a varie polemiche. Polemiche che tuttavia non ha mai creato ma che ha fronteggiato sempre con grande eleganza.

PAOLA DI BENDETTO RACCONTA IL SUO GRANDE FRATELLO VIP

Paola Di Benedetto ha commentato l’esistenza delle varie dinamiche nella Casa del GF Vip: “per tutti è arrivato un punto in cui si scatena una dinamica, un fraintendimento con un concorrente, evitare la polemica era impossibile ma ho sempre cercato di tirarmene fuori in maniera tranquilla, senza grida o scenate perchè è un programma leggero”, ha commentato. Rispetto ai suoi coinquilini non poteva non parlare di Fabio Testi con il quale ha riallacciato il rapporto dopo le iniziali difficoltà. “Da quando abbiamo fatto pace mi aveva detto che avrebbe scommesso sul fatto che sarei arrivata fino in fondo”, ha detto. Tra loro c’è stato un momento di lite, “non ci siamo capiti, c’era sempre di mezzo la figura di Antonio Zequila che per me è sempre stata negativa”, ha spiegato, “poi c’è stato un momento di riavvicinamento padre-figlia in cui ci siamo raccontati, è stato un momento di condivisione familiare, mi sembrava di parlare con mio papà”. Di lui, quindi, le è rimasto un bel ricordo. Un commento anche su Valeria Marini: “Un personaggio unico, esilarante. Vorrei impersonarmi un giorno in Valeria Marini e capire cosa si prova”, ha detto sorridendo. Paola ha spiegato inoltre come sta trascorrendo la sua quarantena: “Non sto mettendo la sveglia, mi alzo non prima delle 11, a me piace dormire!”, ha svelato. Inevitabile un commento su Federico Rossi, il fidanzato che Paola Di Benedetto non ha ancora potuto incontrare a causa dell’emergenza Coronavirus ma con il quale si sente via Skype. “Non riesco a star sveglia mentre guardo le serie tv”, ha rivelato. “Da quando son tornata a casa abbiamo fatto questi collegamenti con Skype e guardiamo le serie tv insieme ma mi addormento anche in collegamento. Per me è un atto d’amore incredibile restare sveglia, devo fare uno sforzo immane!”, ha commentato ironica.



