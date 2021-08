Paola Di Benedetto ha un nuovo fidanzato?/ “Rampollo di Milano” lei replica al gossip

Paola Di Benedetto è in Sardegna, a lavoro con Rtl 102.5. Agli impegni in radio si alternano momenti di relax, immortalati in scatti poi pubblicati su Instagram per la gioia dei suoi tantissimi fan. Ma è proprio tra un impegno e un tuffo al mare che la Di Benedetto avrebbe trovato un nuovo amore. A rivelarlo è il settimanale CHI, nel numero in edicola oggi 18 agosto. La rivista, in una delle sue ben note Chicche di gossip, svela infatti che l’ex Madre Natura avrebbe un nuovo fidanzato che, tuttavia, tiene per ora segreto.

“Dopo la storia col cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che infine svela – Lui è un rampollo della Milano bene, ma la momento, la sua storia deve rimanere segreta”.

Paola Di Benedetto smentisce il gossip sul nuovo fidanzato

Stando a quanto riporta la rivista, Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo amore che, al momento, preferisce tenere segreto. La reazione della showgirl al gossip non è però tardata ad arrivare. L’amica Sara Daniele ha infatti postato l’indiscrezione sul suo profilo Instagram, commentandola in modo ironico: “sinceramente da te questo comportamento non me l’aspettavo. Ti fidanzi senza dire niente?”, ha scritto la figlia di Pino Daniele, taggando la Di Benedetto.

Paola ha ripostato la storia, rispondendo all’amica “Avrei voluto parlartene, ma al momento la mia storia deve rimanere segreta”, il tutto accompagnato da una faccina che ride a crepapelle. Un modo simpatico, insomma, per smentire l’indiscrezione.

