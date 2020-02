Pago e Serena Enardu, video notte hot/ Paola Di Benedetto: “Secondo me dura poco…”

Pago e Serena Enardu da censura al Grande Fratello Vip 4. Nella notte si sono lasciati andare alla passione e ad effusioni amorose nella capsule hotel room. Alla visione della fidanzata il cantante non è riuscito a contenersi, infatti ha scelto di trascorrere una notte di intimità con la sua amata. I due sono stati ripresi dalle telecamere del GF Vip entrambi in abbigliamento intimo una volta sdraiatisi sul lotto, ma sotto le coperte sembra essere invece accaduto di tutto. Questo è almeno quanto emerge dalla visione di alcuni video che circolano in rete, che contengono le immagini dell’incontro intimo della coppia. La coppia si è abbandonata a calorosi baci e abbracci, poi c’è stato un momento che la produzione ha dovuto censurare, infatti ha spento le telecamere sui fidanzati ritrovati. Evidentemente la notte trascorsa insieme ha avuto dei momenti particolarmente hot. Le immagini sono state commentate da molti utenti sui social: «E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza», ha scritto un utente su Twitter.

PAGO E SERENA ENARDU, VIDEO NOTTE HOT: PAOLA DI BENEDETTO SCHERZA…

Paola Di Benedetto invece nella Casa del Grande Fratello Vip 4 ha ironizzato sull’incontro hot tra Pago e Serena Enardu. «Secondo me, Pago dura tre minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna». Ma Paola comprende il trasporto della coppia, lei infatti farebbe lo stesso col fidanzato Federico di Benji & Fede: «Se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente». Il peggio sembra essere dunque passato tra Pago e Serena Enardu, la cui relazione era terminata a Temptation Island Vip. Un altro reality segna invece la loro rinascita. E pensare che Pago aveva detto alla fidanzata dopo l’ingresso nella Casa: «Qui non possiamo fare nulla… ci sono le telecamere». E invece non ha saputo resistere di fronte alla passione per la compagna.

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA