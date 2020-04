Paola Di Benedetto/ “Io voglio uscire dalla porta rossa” (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto si sta togliendo parecchi sassolini dalla scarpa in questi ultimi giorni di Grande Fratello Vip 4. Su invito degli autori, tutto il gruppo di concorrenti si è riunito per fare un gioco in cui dovevano rivelare il loro pensiero sugli altri componenti della casa, ex e presenti. E così Paola ha detto la sua su Salvo Veneziano: “Visto che dobbiamo essere sinceri, posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo“. Parole molto dure, ma che si riferiscono ad un particolare momento dell’esperienza gieffina del pizzaiolo, ovvero quando ha pronunciato le frasi che lo hanno portato alla squalifica immediata. Il suo pensiero su Antonio Zequila invece non cambia: più volte l’ex Madre Natura ha sottolineato di non avere nulla in comune con l’attore e di non sentire il bisogno di rivederlo, una volta terminato il programma. Parlando con Patrick Pugliese però ha detto qualcosa di più: “Perché quando usciamo non facciamo un gruppo whatsapp con tutti noi del GF e un altro con noi sette, quelli rimasti…“, ha proposto, “Anzi ne facciamo uno che chiamiamo ‘finalisti’ e aggiungiamo Antonio, poi scriviamo ‘Ah no scusa Anto, abbiamo sbagliato’. E a quel punto vedremo la scritta ‘Antonio abbandona il gruppo’”. Di sicuro l’attore non perderà tempo a rispondere alla modella: riuscirà a replicare in occasione della finale del reality?

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip: cosa accadrà dopo l’addio alla casa?

Paola Di Benedetto sta pensando già al momento in cui dirà addio alla casa del Grande Fratello Vip 4. Parlando con Paolo Ciavarro e Antonella Elia, ha confidato quale sia il suo desiderio per il momento fatidico: “Io voglio uscire dalla porta rossa”, ha rivelato, “non è che come ci dicono che siamo eliminati, ci fanno uscire da qua”. Gli altri due concorrenti hanno subito annullato la sua paura, visto che tutti i finalisti dovranno abbandonare la casa imboccando la fatidica porta. Soprattutto alla luce dell’emergenza Coronavirus e per via dell’assenza del conduttore negli studios romani, visto che negli ultimi appuntamenti si è collegato con la Casa da Cologno Monzese. A scanso di equivoci, Paola però ha ribadito il concetto: “Io voglio uscire da dove sono entrata… uscire da quella porta lì, da cui sono entrata… devo troppo farlo“. Una delle poche ad entrare nella Casa tramite vie alternative è stata invece la Elia, che ha dovuto affrontare il tunnel prima di accedere all’ex Tugurio. Paola poi ha aggiunto un piccolo aneddoto sul suo ingresso: “La mia è stata divertentissima perchè sono arrivata… nessuno mi ha detto ‘Aspetta’“, ha ricordato, “la macchina si è fermata e io sono scesa”. Qualcuno dello staff poi l’ha bloccata subito e l’ha rimproverata per non aver atteso l’okay. “Dimmi ‘Aspetta che ti dica io’, no? Comunque se ricordo quel momento mi sembra ieri“, ha concluso, “vi giuro non mi sembrano tre mesi”. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.



