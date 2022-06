Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul bacio con Rkomi/ La risposta che conferma…

Paola Di Benedetto conferma la relazione con Rkomi, la risposta

Paola Di Benedetto rompe il silenzio sulla storia con Rkomi. Questa settimana erano uscite delle foto sul Settimanale Chi in cui la coppia era stata paparazzata insieme a Milano in atteggiamenti intimi. Lo scatto del bacio ha fatto il giro del web e anche Fedez aveva fatto la sua parte chiedendo in radio a Paola se Rkomi fosse simpatico. La ragazza aveva cercato di dribblare ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato. Paola Di Benedetto in un diretta Instagram con il Settimanale Grazia ha risposto alle curiosità dei followers. Tra le varie domande non poteva mancare quella sulla storia con Rkomi. Finora Paola non aveva commentato l’indiscrezione ma ora si è lasciata andare e ha rivelato: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le conclusioni!”. Paola Di Benedetto ha pertanto confermato che tra lei e Rkomi ci sia una storia in corso ma alla domanda se lui baci bene ha preferito glissare.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ L'indiscrezione dopo le foto insieme

Paola Di Benedetto ha poi risposto alle critiche di alcuni fan che l’avevano attaccata per il fatto di aver cambiato fidanzato. Una polemica inutile e sterile su cui però Paola ha deciso di prendere posizione: “Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia con Federico Rossi. […] Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore. Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema?”.

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme/ Baci appassionati per le vie di Milano

Paola Di Benedetto e il suo ideale di uomo: “Non deve mai mancare…”

Paola Di Benedetto ha poi rivelato qual è la qualità che più la colpisce in un uomo. La sua risposta ha fatto sognare i fan della coppia che già sperano nei fiori d’arancio. La storia prosegue a gonfie vele e chi ha messo in giro la voce di una crisi dovrà ricredersi. Nella diretta Instagram, Paola Di Benedetto ha confessato: “Mi sono sempre affezionata molto alle persone che in primis mi facessero ridere tanto. Mi piace molto quando trovo una persona che sia ‘pulita’, leale, mi ci devo ritrovare nei valori che vorrei in un’altra persona. L’umiltà è un requisito che per me non deve mancare perché io appena vedo gente che viaggia sulle stelle già dico no. Mi piacciono le persone determinate come me, che hanno avuto un percorso di vita, che hanno dei desideri, dei sogni da realizzare, che lavorano sodo e conoscono sia la parte brutta che anche la parte bella. Insomma, delle persone concrete, mi piace rivedere delle cose che credo di avere io”.

Paola Di Benedetto e Rkomi, Fedez conferma il flirt tra i due?/ In radio rivela...

Paola Di Benedetto è stata fidanzata con Federico Rossi fino allo scorso anno. L’amore tra i due è durato dal 2018 al 2021 e oggi sono rimasti in buoni rapporti, ma senza ripensamenti. I due avevano deciso di andare a convivere ma le cose non erano andate bene. Ora Paola sembra aver ritrovato il sorriso acanto a Rkomi. I due sono stati già eletti la coppia dell’estate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA