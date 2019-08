Paola Di Benedetto tra Federico Rossi e Andrea Damante?/ Beccata! Foto a pranzo con..

Paola Di Benedetto infiamma il gossip di questo fine agosto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha chiuso la storia con Federico Rossi, del duo Benji e Fede, qualche tempo fa, con un chiaro annuncio fatto sui social. Un addio che non sembrava però portare rancore. Dopo qualche settimana la Di Benedetto è però ripiombata al centro del gossip per un avvistamento al fianco di un altro volto noto: Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e ex di Giulia De Lellis. Negli scatti condivisi dal settimanale Chi, Paola e Andrea sono a Ibiza, vicini e in grande sintonia, nulla di specifico fa però pensare che tra i due ci sia del tenero. Al momento di questo scatto, Federico Rossi è invece a Los Angeles. Da quanto però veniamo a sapere oggi, ci sia rimasto per molto poco.

Paola Di Bendetto e Federico Rossi sono tornati insieme?

Se fino a qualche giorno fa, Fede era a Los Angeles, oggi è a Ibiza. E con chi? Proprio con lei: Paola Di Benedetto. Uno scatto che sta circolando sul web e che è ormai già virale vede infatti Paola e Federico insieme, intenti a pranzare da soli. Un riavvicinamento in piena regola che sempre anticipare un ritorno di fiamma. Che Fede abbia deciso di andare a riprenderla? Una cosa sembra ormai certa: nessun flirt è in atto tra Paola e Andrea Damante. Come prenderanno i fan del duo di cantanti questo ritorno di fiamma? Al momento la Di Benedetto si becca le critiche di chi crede che “Paola e talmente finta, una mangia uomini di cavolo” e ancora “Sembra di quelle poveracce che si aggrappano a chiunque pur di non ritornare al paesello nativo”. Commenti duri per la Di Benedetto.





