Paola e Chiara, Furore é il tormentone dell’estate 2023?/ Spopola su TikTok

Sanremo 2023, Paola e Chiara concorrono tra i 28 Big

Può dirsi la proposta al femminile più attesa al Festival di Sanremo 2023, quella rappresentata da Paola e Chiara. Il duo di sorelle Iezzi si riunisce in un ritorno alla musica travolgente, e l’occasione é la gara in corso tra i 28 candidati al titolo di vincitore nella kermesse della canzone italiana. Per l’occasione sanremese, il duo di sorelle Iezzi torna alla formazione musicale d’origine con Furore. Un brano che si candida per il titolo di tormentone della imminente stagione primavera-estate 2023. O almeno questo é stando ai consensi e alle interazioni social positive che la proposta sanremese femminile raccoglie tra i vari social, in particolare TikTok, la popolare piattaforma dedicata ai tappeti musicali perlopiù usati nei video coreografati degli utenti nel web. Nel frattempo, inoltre, tra gli altri traguardi Paola e Chiara si impongono anche nelle classifiche musicali tra i Big favoriti dai fruitori di musica, in corsa al Festival di Sanremo 2023. In particolare, in Top10 alla 10, nella EarOne Airplay Sanremo 2023, la classifica che accoglie le canzoni sulla base dei dati dei passaggi radiofonici nei vari network delle radio.

Tra i traguardi sanremesi di Paola e Chiara

Nella Top of music FIMI, la classifica che accoglie i singoli sulla base dei dati di vendita, Furore di Paola e Chiara si posiziona alla #37. Nella Top50 su Spotify Italia, la classifica che accoglie le canzoni e i cantanti che in tempo reale registrano il maggior volume di riproduzioni di ascolto in streaming,poi, non mancano neanche Paola e Chiara, che si collocano alla posizione numero 9.

Che il duo di sorelle possa agguantare un posto in Top 3, nell’ordine di arrivo sanremese finale, si direbbe di difficile realizzazione, tuttavia. Questo alla luce del fatto che i bookmakers non puntano sulle sorelle Iezzi nelle scommesse sui primi tre classificati nell’ordine di arrivo che si anticipa in prospettiva della finale del Festival di Sanremo 2023.

