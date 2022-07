Paola e Chiara, la “reunion” delle sorelle Iezzi/ Cantano “Festival” e torna la magia

Paola e Chiara tornano ad esibirsi a 9 anni dallo scioglimento del gruppo

Paola Iezzi e Chiara Iezzi si sono esibite di nuovo insieme, dopo 9 anni, in occasione dell’inaugurazione del negozio milanese Baulificio Italiano. Il noto duo cult anni’90 e la sua reunion ha fatto impazzire i fan che ricordato le loro hit estive ancora oggi. Nonostante le due sorelle si siano separate prendendo strade diverse hanno deciso di ritrovarsi in questa occasione, con un’operazione nostalgica.

Paola Iezzi e Chiara Iezzi dopo una brillante carriera come duo canoro hanno deciso di sciogliersi nel 2013, per divergenze e litigi. Più tardi in alcune interviste loro stesse hanno svelato i motivi della decisione; le sorelle hanno deciso di coltivare i loro sogni e di prendere strade diverse. Paola ha continuato a cantare ma è diventata anche una dj, mentre Chiara ha inseguito il suo sogno di attrice vivendo tra Los Angeles e Milano.

Paola e Chiara Iezzi si riuniscono: ballano e cantano le loro hit più famose

Paola Iezzi e Chiara Iezzi si sono esibite di nuovo insieme, dopo 9 anni di separazione le due cantanti hanno riproposto le loro hit più famose. Vamos a bailar (Esta vida nueva), poi Festival e ancora Viva el amor, tutti i brani più amati anni’90 che hanno fatto sognare e divertire una generazione.

Paola Iezzi era stata ingaggiata come DJ in occasione dell’inaugurazione del negozio milanese Baulificio Italiano, ma ad un certo punto con sorpresa di tutti i presenti arriva anche la sorella Chiara Iezzi che l’ha affianca ballando e cantando le note hit. Il video sui social della loro esibizione è diventato virale, segno che le loro canzoni sono rimaste indelebili nel cuore del pubblico, dopo tutti questi anni. I fan ancora sperano in un loro ritorno, che questo sia possibile?

Ecco il video della reunion di Paola e Chiara:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)













