Paola e Chiara, perché si erano sciolte?/ “C’era molta tensione e poi…”

Paola e Chiara tornano al Festival di Sanremo dopo la reunion che ha letteralmente infiammato i fan. La separazione e lo scioglimento del famoso duo, d’altra parte, aveva lasciato a bocca asciutta quel pubblico che aveva imparato ad amare Paola e Chiara fin dai tempi di Vamos a bailar. Paola e Chiara Iezzi, ovvero la mora e la bionda, hanno infatti rappresentato una fetta di storia della musica leggera italiana, lasciando però un vuoto nel cuore dei fan, quando nel 2013 hanno deciso di separarsi. Ma cosa aveva portato le due cantanti a sciogliersi e dirsi addio?

A spiegarlo è stata proprio Paola in una diretta su Instagram di qualche tempo fa, dove aveva chiarito le motivazioni e le divergenze che avevano spinto le due cantanti a dire basta. “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta“, le parole di Paola Iezzi sui propri canali social in merito alla separazione. Le cose, con il tempo, sono evidentemente migliorate e oggi Paola e Chiara non vedono l’ora di giocarsi le proprie carte al Festival di Sanremo 2023.

“Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più“, aveva poi sottolineato sempre Paola a proposito dello scioglimento con Chiara. In sostanza tra le due sorelle era finita l’alchimia, così ad un certo punto entrambe hanno preso strade diverse.

Paola ha infatti continuato la carriera musicale, ma nel ruolo di dj, mentre Chiara invece è passata alla recitazione. Il pubblico, ad ogni modo, non le ha mai dimenticate e sono davvero in tanti a tifare per il duo in questa nuova edizione del Festival di Sanremo. La partecipazione alla kermesse ha riacceso la scintilla nella coppia formata dalle sorelle Iezzi e c’è grande curiosità di vederle all’opera. L’intesa sarà forte come quella dei tempi d’oro? Per scoprirlo non resta che rivederle alla prova sul palco dell’Ariston. Dopo tanti anni lontane, Paola e Chiara sono finalmente tornate.

