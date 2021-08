Paola Ferrari: “Calciatori? Mai avuto simpatia per qualcuno”/ “Sono privilegiata…”

Paola Ferrari, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, conferma l’intenzione di lasciare la Rai dopo i Mondiali 2022. La giornalista che ha raccontato gli Europei di calcio, ha deciso di darsi un termine per la propria avventura professionale in Rai. “Amo il mio lavoro, lavoro da 32 anni ma c’è tanta vita fuori. Mi sono data un termine: i Mondiali del Qatar, nel 2022. Poi lascio. Largo ai giovani”, ha dichiarato alla Repubblica. Il suo, però, non sarà un addio al lavoro. La giornalista, infatti, putnualizza di sentirsi una ragazza pronta a vivere tante, nuove avventure. “Sì. Dicono che sono vecchia, anche se io mi sento una ragazza. Mi aspettano tante cose: per la pandemia non ho potuto viaggiare, che è la mia passione, poi voglio dedicarmi al mio papà, ai miei figli e al cinema con Lucisano. Ci aspettano progetti bellissimi”, ha aggiunto.

Paola Ferrari e il rapporto con i calciatori

Paola Ferrari svela di sentirsi una “privilegiata, ho sempre voluto fare la giornalista sportiva”. Da anni racconta il calcio agli italiani, ma com’è il suo rapporto con i calciatori? “Mai avuto un fidanzato calciatore, se avessi avuto una simpatia per qualcuno, sarebbe stata la fine. Ma qualche battuta ci vuole”, svela la giornalista che, per il futuro, ha tanti progetti da realizzare. Dopo aver dedicato la propria vita al calcio e al giornalismo, è pronta a tuffarsi anche nel mondo della recitazione. “Sono socia del gruppo Lucisano, responsabile dei documentari, e stiamo preparando bellissimi progetti. Intanto è partito Romanzo radicale, sulla storia di Pannella. Il mondo dello sport mi ha dato tantissimo ma voglio cambiare e ricominciare, non stare ferma. E magari fare qualcosa in tv”, racconta alla Repubblica. Dopo l’addio alla Rai, dunque, per Paola Ferrari si apriranno tante nuove porte che è pronta a varcare con lo stesso entusiasmo con cui è iniziata la sua straordinaria carriera giornalistica.

