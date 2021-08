Paola Ferrari lascia la Rai/ “Mi dicono che sono vecchia. Via dopo i Mondiali 2022”

Paola Ferrari è stata il volto femminile degli Europei di calcio che si sono conclusi con il trionfo della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. La giornalista, volto dello sport della Rai da anni, ogni sera, ha raccontato le emozioni degli Europei insieme ai propri ospiti. Quello di Paola Ferrari è un volto amico a cui, tuttavia, i telespettatori Rai dovranno rinunciare a breve. La giornalista, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Italia Oggi, ha annunciato il suo alla Rai. “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti“, ha spiegato la giornalista che, per anni, ha raccontato sia le avventure della Nazionale che la Serie A. Paola Ferrari, dunque, farà compagnia ai telespettatori della Rai fino a dicembre 2022. I Mondiali, infatti, si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre.

Il futuro di Paola Ferrari

Dopo anni dedicati al giornalismo e allo sport, per Paola Ferrari, dopo l’addio alla Rai al termine dei Mondiali 2022, inizierà un nuovo capitolo professionale. La giornalista, infatti, a Italia Oggi, ha raccontato che si dedicherà “a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano” ovvero alla società che fa capo al marito Marco De Benedetti di cui, come spiega Fanpage, ha acquistato una partecipazione. Nonostante abbia deciso di lasciare la Rai, Paola Ferrari non ha alcuna intenzione di fermarsi. A quasi 61 anni (li compirà il prossimo ottobre), la giornalista è pronta a tuffarsi in nuove e straordinarie avventure con l’entusiasmo con cui ha sempre affrontato ogni sfida della sua vita e con il totale supporto della sua famiglia.

