Paola Ferrari: “Diletta Leotta? È Elodie la più bella”/ “Io e Alba Parietti fidanzate fluide di Sandy Marton”

Paola Ferrari a Un Giorno da Pecora: “Io e Alba Parietti fidanzate fluide di Sandy Marton”

Paola Ferrari, giornalista e conduttrice, si è raccontata nel corso di un’intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, rilasciata a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Tanti gli argomenti sviscerati, come i fidanzati che lei e Alba Parietti si sarebbero ‘contesi’.

“Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima”, ha raccontato Paola Ferrari. “Perché? Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. – ha spiegato – Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui”. Ma non finisce qui perché la giornalista ha ancora aggiunto: “Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni. E ce lo siamo tenute lo stesso anche dopo averlo saputo, perché era molto bello”. Con la Parietti ha ancora un buon rapporto: “Siamo molto amiche, abbiamo vissute insieme sei o sette anni”.

Non è mancata, nel corso dell’intervista, una battuta sulla gravidanza di Diletta Leotta. “Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. – ha dichiarato sulla Leotta e il suo compagno Karius – Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma – ha quindi scherzato la giornalista, aggiungendo – mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”.

Paola Ferrari ha detto la sua anche sulla premier Giorgia Meloni: “Con lei ci siamo avvicinate quando si era candidata a sindaca di Roma e abbiamo creato un rapporto di stima reciproca. Da qualche anno lei incarna le idee che abbiamo condiviso, l’ho sempre votata ma al di là del mio orientamento politico mi piace come donna”.

