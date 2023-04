Paola Ferrari: “Io madre? Non sapevo cosa significasse”/ “Non ho avuto quell’amore, non lo conosco”

Paola Ferrari, la maternità e il rapporto col marito Marco De Benedetti: il racconto a Oggi è un altro giorno

Dall’amore alla carriera, Paola Ferrari si è raccontata nel corso di una lunga intervista a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Mamma di Alessandro e Virginia, la giornalista si è detta soddisfatto del lavoro finora svolto come mamma, nonostante non abbia avuto nella sua vita un esempio da cui imparare.

“Il mio problema non era tanto avere paura di non essere una buona madre, è che io non sapevo cos’era.” ha esordito Paola Ferrari su Rai 1. E ancora: “Io non avendo avuto quell’affettività, l’abbraccio, l’amore, io non lo conosco! Quindi non so mai se sto facendo bene o sto facendo male. Però mi sono sempre data da fare con i miei figli, sono con loro quella che sono veramente con disciplina, e devo dire, guardando il risultato, che secondo me sto facendo abbastanza bene.”

Paola Ferrari, il rapporto conflittuale col suocero e…

Al suo fianco nel duro compito di genitore c’è il marito Marco De Benedetti, di cui ha detto: “Marco è un ottimo papà, anzi fantastico, anche se a volte è un po’ assente, soprattutto nei primi anni, però hanno un bellissimo rapporto.” Non sempre facili sono stati i rapporti che Paola Ferrari ha avuto col suocero Carlo De Benedetti: “Io non sono una ‘yes man’, non ho fatto nulla per farmi accettare, sono sempre stata me stessa. Per questo a volte ci sono stati momenti di difficoltà”, ha spiegato la giornalista.

Amante dello sport e dell’adrenalina, Paola Ferrari ha infine ammesso di essere sempre pronta a buttarsi in nuove avventure: “La cosa più pericolosa che ho fatto? Dare da mangiare agli squali, quelli grandi, a 25 metri da loro. Ne ho fatte tante di cose rischiose!”











