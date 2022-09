Paola Ferrari, madre malata psichica/ “Un incubo, ha cercato di uccidermi tre volte”

Paola Ferrari: la madre malata psichica

Paola Ferrari ha vissuto un’infanzia terribile, che l’ha costretta ad abbandonare la propria famiglia a soli 16 anni, con una madre malata psichica. La giornalista sportiva ne ha parlato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “Ho vissuto un incubo. Avevo una madre con dei problemi mentali seri: ha cercato per ben tre volte di uccidermi quando ero piccola. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare”.

Paola Ferrari si rammarica di non essere riuscita a perdonare la madre: “Quando poi mia mamma è venuta a mancare mi sono sentita in colpa. Su certe cose non riesco a voltare pagina”.

Paola Ferrari: un’infanzia difficile

“Avere paura della propria mamma significa due cose: una positiva, che impari che te la devi cavare da sola. Dall’altra parte io spesso mi domanda quanti traumi, anche dal punto di vista dei legami affettivi, questo mi ha lasciato”, ha detto parlando con Francesca Fagnani a Belve, ricordando uno degli episodi in cui la madre ha cercato di ucciderla. Paola Ferrari, come ha raccontato a Verissimo e anche a Belve, ha avuto paura di aver ereditato i problemi della madre, soprattutto in un momento delicato come quello della maternità.

La giornalista, sposata con l’imprenditore Marco De Benedetti, ha due figli: Alessandro e Virginia. “Non avevo istinto materno, volevo solo lavorare. La gravidanza non è stata un periodo felice, non ero me stessa. Alla fine, ho fatto pace con tutte le mie paure e quando sono nati i miei figli è nato un amore fortissimo”, ha detto a Silvia Toffanin.

