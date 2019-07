Paola Ferrari morsa da una medusa/ Foto: “dopo 5 giorni, per bloccare il veleno…”

Brutta avventura per Paola Ferrari che, in vacanza a mare, si è imbattuta nel veleno di una medusa che le sta provocando diversi problemi. La giornalista, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui mostra la mano con evidenti eritemi nonostante siano trascorsi già cinque giorni da quando è stata morsa dalla medusa. “Giorno 5 . La situazione non migliora. Mi raccomando portate sempre con voi al Mare il necessario per bloccare il veleno delle meduse. Particolarmente se avete bambini o la pelle delicata e chiara come me”, ha scritto la giornalista ricevendo la solidarietà dei followers che, come lei, stanno facendo o hanno fatto spiacevoli incontri con le meduse. Tra i tanti commenti spunta anche quello dell’amica Alba Parietti che ha scritto: “sono stata morsa anch’io”.

PAOLA FERRARI: “LA MEDUSA HA COLPITO”

In attesa che cominci la nuova stagione sportiva, Paola Ferrari si sta godendo le vacanze con la famiglia. Purtroppo, però, durante un bagno in mare, cinque giorni fa, è stata morsa da una medusa come ha spiegato lei stessa ai followers pubblicando la foto della mano ricoperta da della pellicola. Il morso ricevuto dalla Ferrari, a quanto pare, non è stato affatto leggero al punto da avere, ancora oggi, degli eritemi sulla mano. A sostenerla, però, ci sono tutti i suoi seguaci. “Guarisci presto. Penso sia dolorosissimo”, “Dai stai guarendo!! Sono ben definiti i cerchietti, su coraggio”, “buona guarigione”, scrivono i followers.





