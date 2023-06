Paola Ferrari paparazzata con un uomo misterioso: le foto a Ibiza/ È finita col marito Marco De Benedetti?

Paola Ferrari beccata a Ibiza in “atteggiamenti inequivocabili” con un uomo misterioso: è finita col marito Marco De Benedetti?

“Paola Ferrari a Ibiza con un uomo misterioso in atteggiamenti inequivocabili.” È quanto annuncia il giornalista Giuseppe Candela in un tweet, riproponendo gli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Diva e Donna. La celebre giornalista sportiva è tata infatti paparazzata tra le braccia di un uomo di cui non si conosce al momento l’identità. La notizia fa scalpore perché Paola Ferrari è sposata da 25 anni con Marco De Benedetti, dal quale non ha mai annunciato la separazione.

Stando a quanto racconta Diva e Donna, Paola Ferrari non era da sola in compagnia di quest’uomo, ma c’erano con lei alcune amiche, tra cui Alba Parietti. Non sarebbe stata una sorpresa per loro vederla con lui, anche perché pare non sia la prima paparazzata della Ferrari insieme a questo uomo. Il settimanale infatti scrive: “Evidentemente la relazione tra i due non solo continua, ma procede a gonfie vele, tanto che lei lo frequenta in pubblico, senza nascondersi…”.

Paola Ferrari in crisi col marito Marco De Benedetti dopo 25 anni insieme?

Paola Ferrari, come abbiamo accennato, non ha mai annunciato una separazione ufficiale dal marito. Qualche tempo fa la giornalista ha vissuto un momento professionale complicato, e proprio la famiglia le è però stata molto vicina, come lei stessa ha dichiarato: “Mio marito ed i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto perché hanno capito il torto che ho subìto…”. Paola Ferrari e Marco De Benedetti sono sposati da 25 anni e finora non hanno rivelato alcuna crisi. Eppure, di fronte alle immagini di Diva e Donna, tale annuncio potrebbe arrivare presto.

Una relazione che sembra durare da diversi mesi, anche se la giornalista è sposata da 25 anni con Marco De Benedetti, dal quale non ha mai annunciato la separazione. pic.twitter.com/iA7Bpkoovs — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 21, 2023













