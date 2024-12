Il suocero di Paola Ferrari, giornalista sportiva della Rai, si chiama Carlo De Benedetti ed è un noto e conosciuto imprenditore e dirigente d’azienda, nonché editore e giornalista, nominato anche cavaliere del lavoro. Un volto iconico del mondo dell’imprenditore italiana, che ha fatto la storia del nostro Paese. Ma chi è Carlo De Benedetti? Nato a Torino, proviene da una famiglia di banchieri: il padre era però anche un imprenditore che aveva fondato, nel 1921, la Compagnia italiana tubi metallici. Nonostante il loro status da ricchi imprenditori, la famiglia De Benedetti venne colpita dalle leggi razziali fasciste a causa delle origini ebraiche.

Nel 1943 si trasferirono infatti in Svizzera, ottenendo asilo politico. Una volta rientrati in Italia, Carlo si iscrisse al Politecnico di Torino dove si laureò in ingegneria elettronica. Svolse poi il servizio militare negli alpini e cominciò a lavorare nell’azienda di famiglia. Nel 1976 entrò in Fiat grazie a Umberto Agnelli, suo vecchio compagno di scuola: fu nominato amministratore delegato della società. Negli anni seguenti ebbe esperienze importanti in Olivetti e al Banco Ambrosiano.

Carlo De Benedetti, chi è il suocero di Paola Ferrari: i guai giudiziari e la vita privata

Carlo De Benedetti si è sposato nel 1959 con Mita Crosetti, dalla quale ha avuto tre figli. Rodolfo De Benedetti, come il papà imprenditore e dirigente d’azienda: lui ha sposato la scrittrice Emmanuelle de Villepin. Poi c’è Marco De Benedetti, che ha sposato appunto Paola Ferrari e infine Edoardo. Nel 1997 Carlo De Benedetti si è sposato nuovamente in seconde nozze con Silvia Monti, attrice.

Nel corso della sua vita, Carlo De Benedetti ha dovuto affrontare anche una serie di guai giudiziari che lo hanno portato a rispondere di diffamazione ma anche di omicidio colposo per via del caso amianto negli stabilimenti Olivetti, con la morte di quattordici ex lavoratori.

