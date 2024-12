Alessandro e Virginia De Benedetti, figli di Paola Ferrari: chi sono

Paola Ferrari, volto del giornalismo sportivo italiano, è mamma di due figli, Alessandro e Virginia De Benedetti. La giornalista è sposata dal 1997 con Marco De Benedetti, imprenditore torinese: la coppia è stata presentata da Alba Parietti. Con il tempo i due si sono innamorati: lei aveva 36 anni, lui era un uomo potente e infatti la loro storia inizialmente fu molto criticata. In realtà l’amore era vero e i due, poco più avanti, hanno messo al mondo due figli, Alessandro e Virginia. Ma chi sono Alessandro e Virginia De Benedetti?

Il primogenito di Paola Ferrari è nato nel 1998, un anno dopo il matrimonio, mentre l’anno successivo è venuta al mondo sua sorella, Virginia. I due ragazzi sono molto riservati: non si conosce molto sul loro conto, considerando che anche i loro profili social sono riservati. Nonostante ciò, qualcosa sappiamo proprio grazie alla mamma, che a volte condivide degli scatti con i suoi ragazzi su Instagram, nelle stories o nel feed dei post. I tre sembrano avere un rapporto stretto e saldo: si vogliono molto bene e sono particolarmente legati.

Alessandro e Virginia De Benedetti, figli di Paola Ferrari: “Ragazzi modello”

Paola Ferrari, dieci anni fa, ha parlato dei suoi figli spiegando che sono il suo orgoglio e la sua gioia più grande. La giornalista spiegò: “Come tutte le mamme che lavorano ho dei sensi di colpa ma li ho colmati passando tutto il mio tempo libero con loro, non facendo vita mondana. Impongo delle regole, cerco di parlare con loro e anche se litighiamo speso, loro sono figli modello”. Paola Ferrari ha sempre spiegato di volere un terzo figlio ma di non averlo avuto, pur avendo pensato ad affidarsi alla scienza: “Non me la sono sentita, ho escluso la fecondazione assistita per una questione di fede”.