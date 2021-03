Paola Graziani, Gaia e Gianmaria, moglie e figli Claudio Coccoluto/ Vicini nell’addio

È un giorno triste per il mondo della musica che saluta il noto deejay Claudio Coccoluto, che si è spento la scorsa notte. Coccoluto se n’è andato sotto gli occhi della sua famiglia: sua moglie Paola Graziani e i suoi due figli l’hanno infatti assistito fino all’ultimo minuto. Quella di Claudio Coccoluto è stata sempre una vita privata molto riservata. Nativo di Gaeta, il dj aveva poi messo radici a Cassino tanto da viverci tra un viaggio per il mondo e l’altro.

Se nella vita lavorativa era un uomo coinvolgente ed eclettico, in quella privata invece si è sempre dimostrato molto riservato, schivando gossip e riflettori. È per questo che poco si sa della sua storia d’amore con Paola Graziani. I due si sono innamorati e hanno poi deciso di convolare a nozze.

Claudio Coccoluto e Paola Graziani, storia di un grande amore

Dall’unione di Claudio Coccoluto e Paola Graziani sono nati due figli: Gianmaria e Gaia. Anche loro hanno una vita molto riservata ma sono tuttavia molto attivi sui social. Sia Paola che Gianmaria e Gaia hanno un profilo Instagram dove è possibile sbirciare e scoprire qualcosa della loro vita privata. Non manca in quello della Graziani qualche scatto assieme a Claudio, che lei definisce “My love” ovvero ‘il mio amore’. C’è anche qualche scatto di famiglia, come i festeggiamenti per la laurea di Gianmaria. Nello scatto in questione, Claudio, Paola, Gianmaria e Gaia sorridono davanti ad una torta in un bellissimo quadretto di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Coccoluto (@coccodj)





© RIPRODUZIONE RISERVATA