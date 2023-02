Paola Iezzi: chi è la cantante in gara a Sanremo 2023/ Età, fidanzato e le nozze…

Chi è Paola Iezzi

Paola Iezzi è protagonista della scena musicale italiana da anni. Classe 1974, ha debuttato in coppia con la sorella Chiara scalando la vetta delle classifiche italiane con brani come Vamos a bailar. Nonostante il grande successo, Paola e Chiara cominciano a sentire l’esigenza di dedicarsi a progetti solisti e, dopo 17 anni, le due decidono di intraprendere due strade separate. “Paola e Chiara sono durate 17 anni, un periodo lungo per un sodalizio artistico. Abbiamo tirato fuori un sacco di hit e fatto ballare un sacco di gente. Abbiamo fatto video sempre molto curati, dato un’immagine precisa alla nostra iconografia e tutto questo è rimasto. Paola e Chiara hanno esaurito il loro percorso e le loro cose da dire“, ha spiegato Paola nel 2020, ai microfoni di I Lunatici su Rai Radio 2.

PAOLA & CHIARA CON "FURORE" A SANREMO 2023/ Esibizione scintillante sul palco!

La voglia di lavorare insieme, però, è tornata nel 2022 e le ha portata a rimettersi in gioco totalmente partecipando, così, al Festival di Sanremo 2023 in coppia con il brano Furore che ha fatto riaffiorare nella mente dei fans i vecchi ricordi. Pur avendo dedicato tutta la vita alla musica, Paola non ha comunque trascurato la sua vita privata.

Paolo Santambrogio, compagno Paola Iezzi/ "A volte ci guardano con sospetto perché.."

Paola Iezzi e il fidanzato Paolo Santambrogio: la proposta di matrimonio

Paola Iezzi non è sposata, ma è fidanzata con il fotografo Paolo Santambrogio. Ad unirli non c’è solo l’amore, ma anche una serie di passioni come quella per la fotografia. Pur non essendo sposati, in realtà, la proposta di matrimonio c’è stata come ha confessato la stessa Paola a Vanity Fair nel 2014. “Quando mi ha chiesto di sposarlo eravamo sul divano. Si è girato e ha detto: ‘Sono proprio fortunato’. Perché? ‘Perché ho te’. Dopo sette anni se un uomo ti dice una cosa così, la fortunata sei tu“.

Paola e Chiara, perché si erano sciolte?/ "C'era molta tensione e poi..."

Nonostante siano passati anni da tali dichiarazioni e dalla proposta di matrimonio, la coppia non è ancora convolata a nozze. In compenso, con una storia pubblicata su Instagram, Paolo Santambrogio, nelle scorse ore, ha annunciato il suo arrivo a Sanremo per supportare la fidanzata durante la finalissima del Festival.













© RIPRODUZIONE RISERVATA