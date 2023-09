Paola Iezzi nuova giurata di Drag Race Italia: “Non vedo l’ora”/ “Matrimonio? Quando me lo ha chiesto ero..”

Paola Iezzi confermata alla giuria di Drag Race Italia: l’annuncio sui social

Paola Iezzi, dopo numerose indiscrezioni, è stata confermata nella giuria di Drag Race Italia. Il programma andrà in onda su Paramount + dal 13 ottobre, ad annunciarlo la stessa artista del duo Paola e Chiara: “Non vedo l’ora!“.

Paola & Chiara/ 'Vamos a Bailar with Tiziano Ferro' spopola sui social e fa sognare i fan

Come può essere descritto lo show? “Le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate “Italia’s Next Drag Superstar“. L’iconica artista, dunque, torna in tv per questo ruolo che la vede giudicare le drag più uniche e talentuose d’Italia. Iezzi, infatti, si è dimostrata sempre attenta e attiva nella difesa dei diritti per la comunità Lgbtq+. Negli ultimi giorni, è stata protagonista di uno scontro con Arisa, dopo che l’ha criticata per aver appoggiato Giorgia Meloni.

Paola e Chiara/ "La nostra reunion? Non sappiamo com'è successo: ma è stata la cosa più democratica che..."

Paola Iezzi e il matrimonio con Paolo Santambrogio: “Ecco come me lo ha chiesto”

Paola Iezzi e il compagno Paolo Santambrogio, di professione fotografo, sono fidanzati da 16 anni e, da qualche anno, è arrivata anche la proposta di nozze: “Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa. Anche gli allestimenti saranno dibattuti: lui sobrio, io un po’ meno” raccontava nel 2014.

Da quel momento, sono trascorsi anni e la coppia non è ancora convolata a nozze. In ogni caso Paola e il suo compagno sono felicemente innamorati e nessuno dei due ha usato l’altro per farsi pubblicità: “Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome” dichiarava la cantante al settimanale Oggi.

Paolo Santambrogio, compagno Paola Iezzi/ "Matrimonio? Non so se sarà in Chiesa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi | Paola & Chiara (@paolaiezzireal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA