Paola Minaccioni, chi è? Oggi a Danza con me/ “Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità…”

La comicità di Paola Minaccioni sbarca a Danza con me

C’è anche Paola Minaccioni tra gli ospiti di Danza con Me, il programma di Roberto Bolle che ormai da qualche tempo apre il nuovo anno. In questa edizione sarà affiancato alla conduzione dall’attrice Cristiana Capotondi e dall’attore Luca Zingaretti, ma come dicevamo ci saranno numerosissimi ospiti, tra cui la presentatrice radiofonica e comica Paola Minaccioni. Per lei cinema, teatro e cabaret sono i luoghi in cui si sente davvero a casa. I più attenti la ricorderanno come attrice non protagonista nel film Magnifica presenza di Ferzan Özpetek. Ha ricoperto invece ruoli di “primo ordine” in commedie italiane come Benedetta follia di Carlo Verdone (2018), Natale a 5 stelle, regia di Marco Risi (2018), Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina (2020) e In vacanza su Marte, diretto da Neri Parenti (2020).

Paola Minaccioni ha maturato fin da giovanissima la passione per la recitazione, anche se in famiglia aveva riferimenti differenti. Il padre, ad esempio, lavorava come massaggiatore della Roma come raccontato dalla presentatrice: “Sono romana e romanista perchè il mio papà è stato un massaggiatore dell’As Roma. Dopo scuola andavo con mia sorella alle Tre Fontane dove la Roma si allenava”.

Paola Minaccioni, vita privata e amori: “Sono stata tradita e ho lasciato”

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, soprattutto dal punto di vista sentimentale. In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata a Vanity Fair, aveva parlato di ‘amori apparenti’ toccando il tasto dolente del tradimento. “Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile. Amore di facciata? Non potrei mai accettarlo”, ha proseguito la Minaccioni. “Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Io ho scelto la seconda”.

Nella medesima intervista, Paola Minaccioni ha spiegato che per trovare la felicità ed un proprio equilibrio personale, ha dovuto “imparare” a stare da sola. “L’esercizio di stare da sola, l’imparare a stare da sola. Non che non mi voglia aprire a una relazione, a un amore, ma in questo momento il traguardo è quando mi sveglio al mattino piena di gioia. Da sola e senza un motivo apparente. Quando si diventa grandi, non si può più sprecare il tempo a stare male”.











