Paola Perego choc/ “All’inizio della mia carriera ero sotto psicofarmaci, mi hanno detto che ero distaccata”

Paola Perego e gli attacchi di panico: “Per anni mi hanno detto che ero distaccata”

Paola Perego ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Si è raccontata a tuttotondo la conduttrice, anche nei suoi periodi più bui segnati dagli attacchi di panico che hanno segnato la sua vita: “All’inizio ero veramente un blocco di ghiaccio. Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata… In realtà ero sotto psicofarmaci.”

PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli e Mariotto bocciano: "Non era sensuale"

E ancora: “I farmaci mi hanno consentito di avere una vita, ma era ovattata: ricordo il mio passato ma non le emozioni che provavo“. Perego è finalmente uscita dalla spirale degli psicofarmaci e ora sta vivendo la sua esperienza nello show di Milly Carlucci: “Ballando è un regalo che mi faccio, per celebrare quel ‘qui e ora’ che mi sono anche tatuata sul braccio. Oggi vivo nel presente. E mi posso permettere di giocare con questo show: ci metto tutto il mio impegno, ma non devo dimostrare di essere una ballerina“.

Lucio Presta, marito di Paola Perego/ "Lavorare insieme? Lei è quella che seguo meno. È tollerante e…"

Paola Perego: “Ho sofferto di depressione e attacchi di panico”

Perego aveva già parlato degli attacchi di panico e la depressione contro i quali ha combattuto per molti anni: “I mali vanno affrontati alla luce del sole. Io mi sono vergognata per trent’anni inventando scuse. Quando poi ne ero fuori ormai da tempo ho deciso di parlarne” ha raccontato ai microfoni di Bella Ma’.

Paola Perego ha aggiunto: “Ne esci quando tu capisci: l’attacco di panico è quasi positivo, è qualcosa dentro te che ti dice ‘Hai qualcosa, devi manifestarlo’. L’attacco di panico non ti fa vivere, respirare. Io sono stata in depressione, è inevitabile. Io ho iniziato a sedici anni, non puoi fare la vita che fanno i tuoi coetanei. Ma si può guarire dagli attacchi di panico. Io non dormivo a casa da sola, non facevo la doccia… Poi quando ho imparato a stare da sola è stato il momento più bello della mia vita. Ogni tanto anche mio marito ha bisogno di allontanarsi da me dopo venticinque anni”.

Paola Perego lite con Barbara D'Urso?/ La conduttrice smentisce tutto con un gesto social

© RIPRODUZIONE RISERVATA