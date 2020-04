Paola Perego in stampelle per brutto infortunio/ Lei scherza: “niente Mondiali”

Pubblicità

Brutto infortunio per Paola Perego che, su Instagram, pubblica una foto in cui si mostra con la mascherina e le stampelle. Cos’è successo, dunque, alla conduttrice? La Perego che sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia si è fatta male procurandosi una distrazione del quadricipite. La moglie di Lucio Presta si è fatta così immortalare all’esterno del Concordia Hospital di Roma, in zona Garbatella, come fa sapere il portale Gossip. Nonostante l’infortunio e il dolore, la Perego non perde il suo sorriso e il suo ottimismo. Pur indossanto la mascherina, come prevedono le norme di sicurezza per contenere i contagi da coronavirus, infatti, la conduttrice mostra i suoi occhi sorridenti rassicurando così, tutti i suoi fans, preoccupati per le sue condizioni.

PAOLA PEREGO CON LE STAMPELLE PER INFORTUNIO, LEI IRONIZZA

Paola Perego scherza sull’infortunio e, nella didascalia che accompagna la foto, scrive: “niente Mondiali per la Perego”. Tanti i commenti di fan e amici tra i quali spunta anche quello di Marco Salvati: “ma come hai fatto che siamo tutti fermi a casa?“. C’è, però, chi è pronto a scommettere che, nonostante l’infortunio, la conduttrice riuscirebbe comunque a partecipare ai Mondiali conoscendo la sua grande forza di volontà. Nel frattempo, sui social la conduttrice continua a condividere foto e video delle giornate che trascorre in quarantena mentre i fans le augurano una pronta guarigione. “Sotto la mascherina si intravede il tuo sorriso di sempre quindi spero niente di grave”, “buona guarigione”, “tornerai più forte di prima”, “rimettiti presto”, scrivono i followers che la seguono sempre con grande affetto.





