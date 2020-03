Paola Perego piange a Storie Italiane/ “Mi manca mio nipote, ansiosa per la famiglia”

Paola Perego, ospite in collegamento con la trasmissione di Rai1 Storie Italiane, quest’oggi è tornata ad emozionarsi davanti alle immagini dell’amato nipotino Pietro, per il quale ha perso letteralmente la testa. “E’ il mio piccolo uomo, non lo vedo ormai da troppo tempo, da quando sono iniziate le misure restrittive”, ha commentato ad Eleonora Daniele. Quindi non sono mancate le lacrime in seguito alle immagini del nipotino: “l’età è una brutta cosa perchè fa commuovere da morire”. Ricordando il nipotino ha proseguito: “ha quasi 15 mesi, è simpatico, è davvero fantastico”, ha detto commossa. “Lui è proprio vita vera. Ero lì quando è nato, è un’emozione fortissima”. Le emozioni sono proseguite anche con le immagini della sua famiglia che, come spiegato dalla conduttrice, vive nella ex zona rossa da tempo. “Li sento, adesso mi stanno guardando”, dice. “Stanno insieme da 56 anni. Sono preoccupata perchè l’età c’è, papà ha fatto 90 anni ma non li abbiamo potuti festeggiare tutti insieme, mamma ne ha 83”, ha aggiunto. Fortunatamente la sorella abita vicino e quindi con ogni precauzione è lei ad occuparsi di loro.

PAOLA PEREGO PIANGE A STORIE ITALIANE: IL LIBRO SUGLI ATTACCHI DI PANICO

Spazio anche al suo amato cagnone, seppur “a metà”. In merito Paola Perego ha commentato: “il cane se n’è andato con mio figlio e la sua fidanzata. A me è rimasto solo il manager che poi sarebbe un vantaggio volendo”, ha detto sorridendo. Paola ha scritto un libro per aiutare coloro che hanno attacchi di panico e se ne vergognano per qualche motivo. “Ho sofferto di attacchi di panico per tantissimo tempo e mi vergognavo a parlarne, poi l’ho detto una volta in una intervista e a quel punto mi hanno scritto tantissime persone per dirmi che mi capivano”, ha spiegato oggi a Storie Italiane. “Ho pensato di scrivere la mia esperienza per dare coraggio a tutte le persone che stanno male ed iniziare a parlarne. Perchè di attacchi di panico si guarisce”, ha ribadito anche oggi. Per lei è stato doloroso scrivere un libro simile – in uscita il prossimo aprile – ma è molto contenta del risultato ottenuto.



