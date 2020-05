Paola Perego/ Tra impegni letterari e l’ultima polemica col Signor Distruggere

Pubblicità

Paola Perego sta per lanciare il suo nuovo lavoro: la nota conduttrice sarà nelle librerie con “Dietro le quinte delle mie paure”, il libro in cui racconta in modo approfondito una pagina della sua vita. Nei giorni scorsi, Paola ha pubblicato un post su Instagram con un estratto del testo, un paragrafo che illustra bene la sua difficoltà nell’affrontare gli attacchi di panico. “Per quanto davanti a loro fingessi e cercassi di nasconderlo, ero pur sempre una donna malata”, scrive, “ma come lo spieghi a un ragazzino di undici anni che non puoi accompagnarlo alla festa del suo compagno perchè hai paura che ti prenda un attacco di panico mentre sei alla guida? Come lo spieghi a una ragazzina di sedici che non puoi andare a riprenderla se cena a casa della sua amica, perchè il buio della notte ti chiude la gola, o che non puoi andare al cinema con lei a vedere il suo film preferito mentre mangiate i pop-corn insieme?”. Parole che dimostrano il dolore della Perego, quell’impossibilità di avere una vita che scorre un po’ come quella di molti. Non di tutti certo, ma di molti sì. “Come lo spieghi ai tuoi figli che non sei la mamma normale che vorresti essere?”, conclude. I messaggi positivi da parte dei fan non sono mancati, così come da parte di alcuni volti noti. Fra i commenti anche quelli di Catena Fiorello, la sorella dello showman Rosario Fiorello: “Hai dato voce ai disagi (e al dolore) di tanti”. E poi ci sono gli ammiratori, che approfittano del profilo Instagram della presentatrice per manifestarle la loro vicinanza e raccontarle anche un po’ del loro vissuto. “Ne sono uscita dopo 30 anni, ti lascia il segno questo mostro. Sento di esserne uscita sconfitta, ho forti sensi di colpa nei confronti dei miei figli”, scrive una fan in particolare.

Pubblicità

PAOLA PEREGO: LA POLEMICA COL SIGNOR DISTRUGGERE

Paola Perego ritornerà alla guida di una delle squadre di Ciao Darwin, grazie alla puntata in replica che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. La presentatrice è stata il Capitano del team della Tv, in sfida contro il Web guidato da Il Pancio ed Enzuccio. Esistono però dei retroscena mai mandati in onda e diffusi dai media lo scorso maggio. In particolare una lite che ha visto come protagonisti Paola e il Signor Distruggere, ovvero l’influencer salernitano Vincenzo Maisto. Il montaggio infatti non ha permesso agli spettatori di assistere sul piccolo schermo allo scontro fra i due titani, ma ci ha pensato il Signor Distruggere a rivelare tutto sui social. “Io ho semplicemente detto che noi del Web siamo qui senza essere partiti con una base economica”, ha dichiarato, “senza essere stati raccomandati da nessuno e senza esserci dovuti mettere a 90°. Cosa che invece ‘capita’ in TV (e in altri ambienti lavorativi, tranne che nel mondo del Web)”. A quel punto, secondo la ricostruzione dell’influencer, la Perego si sarebbe alzata e lo avrebbe affrontato in un faccia a faccia, innervosita. “Vorresti dire che sono stata raccomandata?”, gli avrebbe detto. “Le ho risposto ‘Io ho fatto un discorso generale, se lei ha la coda di paglia non è un problema mio’. ‘Ah va bene’, mi replica e se ne torna al suo posto. Cade il gelo”. Tutto si sarebbe concluso così, ma già in quei momenti così concitati, il salernitano avrebbe avuto il sentore che la scena sarebbe stata tagliata. “A parer mio la Perego ci sarebbe uscita un po’ male, per altri ci sarei uscito male io”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA