La musica spesso è il veicolo più diretto per raccontare l’amore; fonte d’ispirazione quasi inflazionata ma che in realtà è capace di generare poetiche messe in musica mai uguali se di base spinte da un talento unico. Lo dimostra la carriera di Sal Da Vinci, la sua penna e la sua carriera; la ‘musa’ nel suo caso sarà certamente la moglie Paola Pugliese con la quale condivide l’amore da oltre 30 anni.

Sal Da Vinci: “Polemica con le radio per ‘Rossetto e caffè’? Tutto falso”/ “Sanremo era il mio sogno…”

Ma chi è Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci? Non appartiene al mondo della musica e dello spettacolo in generale ma grazie ai racconti del cantante, con tanto di parole al miele, possiamo facilmente dedurre la bellezza del loro rapporto e la caratura del grande amore che li lega testimoniato non solo dal matrimonio nel 1992 ma anche dalla nascita di ben due figli, Francesco e Annachiara.

Chi è Sal Da Vinci? La carriera tra musica e film/ Il dolore per la morte del papà Mario: “Era la mia guida…”

Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese: la bellezza di un amore impreziosito da figli e nipoti

“Io e mia moglie Paola siamo cresciuti insieme tra le difficoltà ma lei mi ha sempre dato la forza di farcela”, queste le parole di Sal Da Vinci in un’intervista del passato che per l’appunto celebrano la bellezza e importanza del legame con la moglie Paola Pugliese. Simpatico anche il racconto riferito al primo incontro e agli albori della relazione: “Io ero amico del suo cugino e sono andato al sedicesimo compleanno di mia moglie. Leri era un anno più grande e diceva ‘Cosa ci devo fare con questo bambino?’. Volevo fare l’uomo più grande, instaurai un rapporto molto bello con il mio futuro suocero”.

Sal Da Vinci a Verissimo: "I miei figli e i nipoti mi hanno cambiato la vita"/ "E' un amore diverso"

Come anticipato, l’amore tra Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese è stato impreziosito dalla nascita di due figli: Francesco e Annachiara. “Sono troppo uomo del sud, per me i figli sono un pezzo di cuore, ma anche il cuore intero” – ha raccontato il cantante, aggiungendo parole al miele anche per i nipotini – “Quando sei troppo giovane devi costruire il tuo futuro; quando diventi nonno non hai tutta questa necessità. Quando ti realizzi vedi la vita che cammina davanti a te; i miei nipotini sono la mia più bella canzone”.