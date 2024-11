Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci: “All’inizio non mi filava”

Da oltre trent’anni nella vita di Sal Da Vinci è sbocciato l’amore con Paola Pugliese, la coppia è convolata a nozze nel 1992 e negli anni ha costruito una famiglia felice, con la nascita dei due figli Francesco e Annachiara che ha rappresentato ovviamente il picco più alto dell’amore tra il cantante e la sua dolce metà. Sal Da Vinci ha raccontato in diverse occasioni come si è evoluto il rapporto con Paola Pugliese, che ancora prima di diventare sua moglie ha fatto penare e non poco l’artista nativo di New York:

“Le ho provate tutte per fare colpo su di lei, ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande, lei non mi filava, ma io sono testardo” ha raccontato Sal Da Vinci riavvolgendo il nastro e andando alle origini del loro rapporto.

Sal Da Vinci e il rapporto con la moglie Paola Pugliese: “Siamo cresciuti in mezzo alle difficoltà”

Nella vita di Sal Da Vinci le cose non sono sempre filate lisce, un po’ come per tutti non sono mancati gli alti e bassi, ma il cantante si è detto abbastanza fortunato di aver vissuto al fianco della moglie Paola Pugliese. “Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà, lei mi ha dato la forza per farcela” ha raccontato l’artista svelando come la donna non abbia mai mollato il suo fianco neanche nei momenti più complicati.

E la coppia formata da Sal Da Vinci e della moglie Paola Pugliese si è sempre difesa dal gossip, tenendosi alla larga dalle chiacchiere e dalle voci, i due si mostrano spesso felici anche sui social, con scatti di una famiglia ormai allargata, visto che oltre ai figli sono arrivati anche i nipotini negli ultimi anni.