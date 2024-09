Paola Pugliese è meglio nota per essere la moglie di Sal Da Vinci. Non fa parte del mondo dello spettacolo e ha preferito dedicare la sua vita alla famiglia e al matrimonio con il celebre artista. Sono sposati dal 1992 e dalla loro unione sono nati due figli, Francesco e Annachiara. La prima è una modella, il secondo è un cantate e anche attore. Come succede di solito, anche su Paola Pugliese sono poche e sparute le informazioni. Infatti, oltre al fatto di essere la moglie di Sal Da Vinci, non si conosce altro. Né il suo impiego, né tantomeno cosa fa al di fuori della famiglia. Anche lei è schiva nelle interviste e nel rivelare qualcosa di le.

Sal Da Vinci, chi è e chi sono i figli Francesco e Annachiara/ Hanno intrapreso la carriera del padre?

Ciò che sappiamo su Paola Pugliese lo conosciamo attraverso i racconti del marito che, con garbo, ha rivelato qualcosa in merito alla loro vita privata. Si apprende che l’amore tra Da Vinci e la Pugliese è così forte che ha resistito al successo di Sal e allo scorrere del tempo. I due sono legati fin da quando erano ragazzini e da quel momento non si sono lasciati più. Nell’ambiente musicale, fatto di relazioni fugaci, ciò che Paola Pugliese e Sal Da Vinci hanno è qualcosa di unico e raro.

Paola Pugliese, moglie Sal Da Vinci/ Lui: "siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà"

Paola Pugliese, un amore con Sal Da Vinci che è sbocciato a 15 anni

Come rivela la biografia del cantante, la donna ha conosciuto il marito quando erano entrambi 15enni. Da allora non si sono più separati. Paola Pugliese si è sposata con Sal Da Vinci il 24 giugno 1992 e ha avuto due figli, Francesco e Annachiara. Il primo è nato nel 1993 e ha seguito le orme del padre e la seconda, Annachiara è nata nel 1998. I due hanno già reso il padre e la madre nonni per ben tre volte (Francesco ha avuto due figlie, Annachiara solo uno).

Alla trasmissione Vieni da me, è stato Sal Da Vinci che ha raccontato come ha conquistato la moglie. “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, ma io sono testardo”, ha raccontato con un pizzico di nostalgia. “Feci amicizia con il padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragoste ma fu un disastro. Alla fine, poi, lei cedette”. Della moglie è totalmente innamorato e non ha nessun rimpianto di essere fidanzato così giovane. “Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela”.

Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci con un profilo Instagram da oltre 6mila follower

Dopo oltre trent’anni né Paola Pugliese né Sal Da vinci possono fare a meno l’uno dell’altra. Nonostante l’artista sia impegnato su diversi progetti, su di loro non è mai trapelato nessun tipo di pettegolezzo. Non si sa molto circa la carriera di Paola Pugliese, che tende a tenersi lontana dai riflettori. È comunque possibile seguirla nella sua quotidianità grazie al suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 6mila follower ed è pieno di scatti insieme al suo amato marito.