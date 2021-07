Paola Quattrini: “Non ci fu amore con Walter Chiari”/ “Fiera di quella che sono”

Paola Quattrini, stimata attrice, è intervenuta in qualità di ospite in occasione della puntata di “Dedicato” andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 19 luglio 2021, su Rai Uno. L’artista, intervistata dai padroni di casa Serena Autieri e Gigi Marzullo, ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, ricordando tutti i nomi dei più grandi colleghi al fianco dei quali ha avuto modo di lavorare, affermando: “Nel mio cuore rimane Pietro Garinei. Mi ha insegnato veramente tantissimo e manca un uomo grande e generoso come lui, che ha fatto tanto per lo spettacolo italiano”.

Subito Marzullo ha voluto indagare sulle relazioni sentimentali di Paola Quattrini, chiedendole dapprima se l’amore l’abbia resa una donna migliore (“Mi ha reso quella che sono e io sono abbastanza fiera e soddisfatta di me”), per poi arrivare alla domanda clou, attesa da tutti gli italiani: lei e Walter Chiari si amavano? “No, mi dispiace darvi una delusione – ha risposto l’ospite –. C’era una grande intesa professionale, gli ho rubato tante cose. Ero molto affascinata da lui, ma era la prima volta che ero primadonna con Walter Chiari ed ero così impegnata nel mio ruolo che non potevo distrarmi. Non ho rimpianti, sono felice che sia andata così”.

PAOLA QUATTRINI: “IO E PAOLA BARALE SIAMO DIVENTATE GRANDI AMICHE”

Paola Quattrini, a “Dedicato”, ha poi parlato rapidamente di sua figlia, Selvaggia Quattrini, la quale si è affermata con successo nel doppiaggio, e dei suoi adorati nipotini Domitilla e Arturo, prima di concentrarsi sulla sua nuova avventura professionale, lo spettacolo “Slot”, che la sta portando a girare l’Italia intera in questa estate 2021. Accanto a lei c’è Mauro Conte e, soprattutto, Paola Barale, con la quale è nata una bellissima amicizia, in quanto “è una donna vera e sincera. Lei inizia ora a fare teatro, per cui ci ha unito la sua passione per la voglia di recitare, la sua ammirazione nei miei confronti e la voglia di apprendere da me. Io sono rimasta affascinata dalla sua energia e dalla sua semplicità”.

Per portare in scena “Slot” in tutto il Belpaese, Paola Quattrini e Paola Barale viaggiano in macchina insieme, ma “guida lei, in quanto è decisamente meglio che io non mi metta al volante: vado da altre parti…”.



