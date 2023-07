Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati/ L’ex Uomini e Donne: “La convivenza è stata la prova del 9”

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati

Un’altra coppia di Uomini e Donne nata nella scorsa stagione si è detta addio. A lasciarsi sono stati Paola Ruocco e Daniele Lizzeri che si erano conosciuti durante le puntate del trono over decidendo di lasciare insieme la trasmissione per poter costruire una storia importante. Dopo pochi mesi, però, la favola d’amore è finita e, ad annunciarlo, è stata la stessa dama nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo magazine di Lorenzo Pugnaloni. “Ultimamente ci sono stati degli alti e bassi. Ho scelto di provare da subito una convivenza perché è la prova del 9 per vedere se veramente tutto funziona. Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona”, ha spiegato la dama.

“Purtroppo, anche se eravamo una squadra nel lavoro e condividevamo gli stessi interessi, ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo. Secondo il mio punto di vista, ad una certa età ormai abbiamo un carattere formato ed uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è “vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani”. Daniele era distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”, ha aggiunto.

Paola Ruocco torna a Uomini e Donne?

Tornata ufficialmente single, Paola Ruocco tornerà nel parterre del trono over durante la prossima stagione di Uomini e Donne che partirà lunedì 11 settembre? “Per il momento non è certo il primo pensiero. Devo riordinare un po’ le idee”, la risposta dell’ex dama che, per ora, è concentrata sulla sua vita privata.

“Riparto dal mio lavoro e da mia figlia Arianna che si sposerà a settembre. Per raggiungere Daniele e condividere il lavoro con lui, non nego che ho lasciato delle realtà lavorative in sospeso… dopo l’estate mi rimboccherò le maniche e ripartirò alla carica….non mi arrenderò mai”, ha concluso.

