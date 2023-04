Paola Ruocco, Uomini e Donne/ Chiude con Remo dopo una bizzarra richiesta

Paola Ruocco e Remo: nuova conoscenza a Uomini e Donne

Paola Ruocco, una delle dame del trono over di Uomini e Donne, nelle scorse puntate ha conosciuto Remo, un signore di 57 anni arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Remo racconta di arrivare da Ginosa in provincia di Taranto e di lavorare come operatore sanitario in area psichiatrica. Remo racconta di non essere mai stato sposato e di non avere figli ma di aver avuto una lunga relazione durata 25 anni.

Di fronte alla domanda di Maria De Filippi se farlo restare o meno, è arrivata la seguente richiesta: “Io ti terrei, ma non devi metterti più queste scarpe”, è stato il commento di Paola dopo aver ascoltato la sua presentazione. Una richiesta che il signor Remo ha accolto, ma a quanto pare, non è bastato.

Paola Ruocco chiude con Remo

La conoscenza tra Paola Ruocco e Remo è già finita. Comesvela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione del 15 aprile, oggi in onda, Paola ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Remo scatenando, tuttavia, la dura reazione di parte dello studio.

La scelta di Paola, in particolare, scatena le dure critiche di Gianni Sperti, convinto che la dama non sia realmente interessata a cercare l’amore, ma anche del pubblico. Come racconta Lorenzo Pugnaloni, inoltre, a scagliarsi contro Paola è stato anche Armando Incarnato con cui, poi, la dama ha avuto una discussione.

