Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia/ “Non ero credente, dopo la malattia…”

Paola Toeschi è la moglie di Dodi Battaglia, il cantautore, compositore conosciuto dal grande pubblico per essere stato il chitarrista dei Pooh. Un amore importante quello tra Paola e Dodi che i due hanno voluto celebrare con un matrimonio e con la nascita di Sofia, la quarta figlia del cantautore. In realtà la coppia ha vissuto un momento di grandissima difficoltà quando, nel 2010, la donna ha scoperto di avere una gravissima malattia. Improvvisamente all’attrice viene diagnostico un terribile tumore al cervello: una vera e propria notizia choc che la Toeschi ha raccontato anche in un libro dal titolo “Più forte del male” pubblicato per Piemme. “Fino alla sera prima stavo bene il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso” ha dichiarato la moglie di Dodi Battaglia dalle pagine de “La Stampa”. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha improvvisamente stravolto i piani e la vita di Dodi e Paola.

Paola Toeschi malattia: il cancro e la guarigione

La malattia ha indubbiamente cambiato la vita di Paola Toeschi che, da un giorno all’altro, si è ritrovata a dover affrontare un terribile tumore al cervello. “Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me. Non ero una credente, o meglio avevo una fede superficiale. Poi un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti” ha raccontato l’attrice che durante la malattia ha potuto contare sul supporto e sull’amore incondizionato del marito Dodi Battaglia. , ha riferito l’attrice, che in quel periodo ha potuto contare sul supporto del marito. Nel suo percorso di guarigione un ruolo importante ha avuto Medjugorje dove si è recato nel giugno del 2013 con il marito. “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme” ha detto la Toeschi. Durante il viaggio a Medjugorje qualcosa è cambiato: “ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza” ha raccontato l’attrice che oggi è guarita dal cancro.



