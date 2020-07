Paola Toeschi, Sara, Serena, Daniele e Sofia: moglie e figli Dodi Battaglia/ Tumore..

Paola Toeschi è la terza moglie di Dodi Battaglia. Dal loro amore è nata Sofia, la quarta figlia dell’ex componente dei Pooh che prima di incontrare Paola che considera il suo grande amore, si era sposato già due volte. Dal primo matrimonio con Louise Van Buren, il musicistaha avuto due figlie, Sara Elisabeth e Serena Grace mentre dall’amore con Loretta Lanfredi è nato Daniele, conduttore radiofonico. Con Paola Toeschi, Dodi Battaglia ha ritrovato la voglia d’amare e di diventare nuovamente padre. La coppia, però, ha dovuto affrontare un problema di salute di Paola che li ha uniti ancora di più. Nel 2010, infatti, a Paola fu diagnosticato un tumore al cervello. Per la coppia fu uno shock grandissimo che cominciò ad affrontare un viaggio fatto di interventi e terapie per tentare di sconfiggere quella terribile malattia. Paola, però, non si è mai arresa combattendo per la propria vita e per veder crescere la propria bambina.

PAOLA TOESCHI, MOGLIE DI DODI BATTAGLIA: “PENSAVO A MIA FIGLIA QUANDO COMBATTEVO CONTRO IL TUMORE”

Per Paola Toeschi non è stato facile non abbattersi mentre combatteva la sua battaglia più grande. Con il sostegno e l’amore del marito Dodi Battaglia e della sua piccola Sofia, però, Paola è riuscita a vincere la propria battaglia anche grazie alla fede ritrovata durante la malattia come ha raccontato in una recente intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. Paola ha raccontato di aver fatto un viaggio a Medjugorje nel 2013. Un viaggio che le ha restituito una gioia che pensava di non poter più provare. “Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza”. Quello tra Dodi Battaglia e Paola Toeschi è un amore che è cresciuto sempre di più e che oggi rendi unica la loro unione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA