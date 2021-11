Paola Tonoli, sparita da 8 giorni/ “Trovati i suoi indumenti, poi vista al cimitero”

A “Storie Italiane” si è parlato di Paola Tonoli, mamma di 43 anni scomparsa da mercoledì 27 ottobre 2021 da San Felice del Benaco (Brescia). Nel corso della puntata della trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele è stato detto che la donna stava vivendo un momento veramente difficile dopo la morte del figlio 20enne.

Quella sera, ha riferito l’inviata Carla Lombardi, “Paola stava poco bene, si è fatta accompagnare a casa dei genitori dalla sorella, ma poi è scomparsa dall’auto. È andata via a piedi, lasciando il cellulare e il cappotto. Sono stati rinvenuti anche i suoi pantaloni e le sue scarpe e le ricerche si sono anche concentrate nel lago, sui fondali. Il giorno prima di scomparire si era tagliata i capelli”.

PAOLA TONOLI, MAMMA SCOMPARSA DAL 27 OTTOBRE: “LE FORZE DELL’ORDINE STANNO SETACCIANDO LA ZONA”

Come dichiarato nel prosieguo del collegamento con lo studio televisivo dall’inviata Carla Lombardi, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso Paola Tonoli scavalcare una recinzione ed entrare in un camping privato: “Si è scandagliato per due giorni l’intero golfo del lago, con anche dei robot. La donna non è stata trovata, ma si è accesa una speranza, perché verso le 4.30- 5 del mattino successivo, è stata avvistata in una strada che porta al cimitero. La speranza è che ora stia vagando da qualche parte”.

Nel contempo, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno setacciando la zona, mentre una sua amica ha raccontato che due giorni prima di dileguarsi nel nulla, Paola era andata a trovarla e le aveva domandato se avesse qualche suggerimento da darle su come cambiare la propria identità. Un quesito certamente insolito e che apre mille ipotesi sulla sparizione della mamma di 43 anni.



