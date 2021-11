Diretta Benevento Brescia/ Streaming video tv: scontro di alta classifica (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO BRESCIA: SCONTRO DIRETTO TRA DUE DELLE FAVORITE

Benevento Brescia, in diretta lunedì 1 novembre alle ore 12:30 dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento. La gara sarà valida per l’11^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2021-2022. A scendere in campo saranno due delle squadre favorite per la vittoria finale del campionato. Il Benevento è reduce dalla brillante vittoria in casa del Crotone con il risultato di 0-2. Quest’ultima ha proseguito la striscia positiva delle Streghe, le quali non perdono dalla seconda giornata di campionato. I campani sono attualmente secondi in classifica con 19 punti, 2 in meno della capolista Pisa.

Il Brescia è reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce, il risultato finale è stato di 1-1. Dopo un avvio più che promettente, la squadra allenata da Filippo Inzaghi ha subito un calo perdendo due partite consecutive: alla settima giornata contro il Como e all’ottava in casa del Perugia. Poi la ripresa con il successo sulla Cremonese per 1-0. Le Rondinelle occupano la quarta posizione in classifica con 18 punti, e la sfida contro il Benevento sarà un vero e proprio scontro diretto. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2019, nel campionato cadetto. A conquistare i tre punti fu il Benevento, imponendosi 2-3 allo stadio Rigamonti.

DIRETTA BENEVENTO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Benevento Brescia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO BRESCIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Benevento Brescia. L’allenatore delle Streghe, Fabio Caserta, dovrebbe schierare il suo Benevento con il modulo 4-2-3-1. Questi i possibili undici titolari che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto: Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Calo, Acampora; Brignola, Ionita, Tello; Lapadula.

Il tecnico del Brescia, Filippo Inzaghi, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-3-2-1. Le scelte dell’allenatore delle Rondinelle dovrebbero ricadere sui seguenti uomini: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Bisoli, Spalek; Palacio.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Benevento Brescia di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Benevento, abbinata al segno 1 quotata a 2.05. Il pareggio sembra il risultato meno probabile, infatti il segno X viene proposto a 3.50. Il successo del Brescia, associato al segno 2 ha una quota di 3.45.



