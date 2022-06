Paola Turani lancia una frecciata a Chiara Nasti/ “Leccare il c**o alla gente…”

Chiara Nasti scatena una bufera social sulla gravidanza, il commento di Paola Turani

Scontro infuocato a distanza tra Chiara Nasti e Paola Turani. Nei giorni scorsi, Chiara Nasti aveva postato una foto in costume da bagno. Il suo fisico non ha affatto risentito della gravidanza ma tra i tanti commenti è spuntata qualche critica. Chiara Nasti ha deciso allora di replicare: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo”. Qualche utente le ha fatto subito notare che anche se avesse preso qualche chilo non ci sarebbe stato nessun problema. A quel punto la Nasti ha aggiunto: “Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza, non ho problemi. Dopo li toglierei subito”.

Un commento che ha sollevato numerose polemiche e sono stati in molti ad aver accusato la Nasti di lanciare messaggi scorretti. Tra questi anche Francesca Barra che ha condannato quanto detto dalla Nasti. Sotto il suo post è intervenuta Paola Turani che ha approfittato dell’occasione per criticare la Nasti: “20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”? No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso. Un abbraccio”. La replica di Chiara Nasti non è tardata ad arrivare.

Chiara Nasti replica a Paola Turani: “Sei un pagliaccio”

Chiara Nasti sentendosi chiamata in causa ha risposto per le rime al commento di Paola Turani. Chiara ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto alcuni anni fa in cui Paola avrebbe spammato le sue foto sul suo account social in cambio di un segui. Ha infatti scritto: “Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di “seguitemi ricambio”… Leccare il c… alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei”.

Tra le due influencer i rapporti però non sono mai stati idilliaci. Basti pensare che nel 2020 Chiara Nasti aveva criticato il gesto di Paola Turani che aveva deciso di pubblicare un video in costume per lanciare un messaggio contro il body shaming. Chiara Nasti aveva attaccato la Turani ritenendo che quel gesto potesse essere stato fatto solo allo scopo di ricevere like e commenti di approvazione. Secondo la Nasti, la Turani avrebbe anche modificato la foto prima di pubblicarla. In questa occasione, Paola Turani si sarebbe vendicata di quanto avvenuto in passato. Del resto sembra che ultimamente Chiara Nasti sia interessata a farsi notare rilasciando esternazioni che hanno il tono della polemica.

