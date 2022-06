Chiara Nasti replica a un follower: “Ti compro la vita scemo”/ Nuova bufera sul web

Chiara Nasti sommersa di critiche

Da settimane, Chiara Nasti continua a ricevere critiche sui social. Dopo aver annunciato di aspettare il primo figlio da Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio a cui, in occasione del compleanno, ha fatto degli auguri dolcissimi, l’influencer è finita nel mirino del web per aver svelato il sesso del nascituro allo stadio Olimpico. Il gender reveal del figlio allo stadio Olimpico ha scatenato tantissime critiche a cui la Nasti ha prontamente replicato e, ancora oggi, sotto i post della futura mamma, continuano ad essere scritte critiche di diverso tipo. Nelle scorse ore, così, un follower ha deciso di lasciare un commento sotto uno degli ultimi post di Chiara Nasti che, sempre molto attenta a tutto ciò che viene scritto sul suo profilo, ha prontamente replicato scatenando una nuova polemica.

Chiara Nasti, dolci auguri al fidanzato Mattia Zaccagni/ "Buon compleanno amore mio…"

In vacanza ad Ibiza dove ha festeggiato l’inizio del quinto mese di gravidanza, l’influencer sta condividendo tanti momenti delle sue giornate al mare sui social. Tanti i commenti dei followers e, tra i tanti, uno in particolare ha attirato la sua attenzione spingendola replicare,

Nuova bufera per Chiara Nasti

Chiara Nasti, al quinto mese di gravidanza, deve fare i conti con le critiche di chi non condivide il suo stile di vita. Qualcuno, così, nelle scorse ore, sotto un suo post, ha scritto il seguente commento: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”.

Anna Munafò asfalta Chiara Nasti dopo la gaffe sulle donne incinte/ "Io 'svaccata', mostra educazione!"

Commento che non è piaciuto alla Nasti che ha prontamente replicato scatenando una nuova polemica e la reazione degli altri followers per il modo con cui ha risposto: “Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una cosa è certa… Non lo vedrete mai. Ti compro la vita scemo”.

LEGGI ANCHE:

Chiara Nasti: "Polemiche per Zaniolo e il gamberetto? Senza senso"/ "Cattiverie…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA