Paola Turani, primo giorno del figlio Enea al nido/ “È stato emozionante, quasi piangevo per…”

Paola Turani emozionata per il primo giorno di nido di Enea: “E’ andata benissimo!”

Paola Turani ha condiviso sui social una grande emozione: il primo giorno di nido di suo figlio Enea. Per una mamma è normale preoccuparsi della prima interazione del proprio pargolo con altri bambini, ma sembra che per la modella bergamasca sia andato tutto bene. A raccontare com’è trascorsa la giornata per il piccolo è lei stessa: “Stamattina inserimento al nido“, esordisce la modella.

Poi svela: “Mi mandava video, foto eccetera e io lì mentre mi stavo truccando quasi piangevo dall’emozione. Oggi invece l’ho vissuto in prima persona ed è stato emozionante“. La modella ha raccontato di quanto è stato vispo e gioioso Enea nei confronti dei bambini: “Appena lo molli all’asilo, con le sue mani alzate parte a urlare, a prendere giochi, a interagire con altri bambini, a scoprire tutte le stanze… Non piange, zero. Vederlo lì interagire con gli altri bambini, con le maestre, curioso, che ascoltava, guardava… è stato davvero bello e ovviamente emozionante.” Poi conclude felice: “E’ andata benissimo“.

Paola Turani paura per il piccolo Enea: “Mi tremavano le mani”

L’esuberanza del piccolo Enea al nido non è una sorpresa; Paola Turani è molto prudente con suo figlio che ha dato prova di essere energico, e spesso anche un po’ peste come tutti i bambini. Un paio di settimane prima, tornando dalle vacanze estive, la modella bergamasca ha dovuto affrontare momenti di panico proprio per Enea.

Come riporta Il Mattino, Paola Turani racconta: “L’altro giorno ero in bagno e mentre io mi lavavo i denti lui stava giocando. A un certo punto non lo sento più, vengo in camera ed era nascosto in un angolo che mi guardava. Ho capito subito che aveva in bocca qualcosa. Corro spaventata, gli apro la bocca e aveva il tappo delle orecchie. Non so dove l’abbia trovato, sta di fatto che se l’è mangiato”. E poi: “Mi tremavano le mani, mi sono sentita svenire dalla paura. Uno cerca di fare tutto il possibile, poi basta una cavolata che neanche ti ricordavi di avere in giro che lui la trova. Lui assaggia tutto, è quello che mi spaventa di più. Sapete che non sono di natura troppo ansiosa, ma lo sto diventando“.

