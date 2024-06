Paola Turci Francesca Pascale, si sono lasciate? “Matrimonio finito ‘a causa’ Francesca Fagnani”/ Scoop bomba

Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate? Gossip impazza sulla presunta crisi

Si aggiorna costantemente la lunga lista di matrimoni e unioni che sembrava idilliaci e poi invece sono naufraghi ed al centro del gossip nelle scorse ore c’è finita la coppia formata da Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciare, pare che siano in crisi da tempo e che alcuni atteggiamenti e vicende recenti abbiano dato il colpo di grazia alla loro unione, insomma il matrimonio è già finito tra la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi?

A lanciare lo scoop è il sempre attento e informato sito di Dagospia che riporta come pare che la crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale duri da tempo: “Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche, del tipo.” E non tutto perché il sito ipotizza che alla base ci siano anche dei motivi di gelosia, che c’entrino da un lato Francesca Fagnani e dall’altro la giovane Valentina Dispari.

Nel dettaglio, infatti, il sito di Dagospia che già passato ha correttamente anticipato le crisi ed i divorzi di Francesco Totti e Ilary Blasi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha rivelato che Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate anche per colpa di alcuni atteggiamenti di entrambe nei confronti, rispettivamente di Valentina Dispari e Francesca Fagnani. “A “Belve”, il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci.” si legge sul sito con il riferimento alla recente intervista in cui si notava un certo feeling tra la conduttrice e l’attivista. E non è tutto perché: “Viceversa, il video postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice valentina dispari non ha fatto piacere alla Pascale”. In questi giorni, infatti, si sta svolgendo l’ottava edizione del Festival letterario ‘Procida Racconta’ ed all’evento sono presenti sia la cantautrice che la giovane attrice ventenne. Ebbene non sono sfuggiti ai più ed anche al portale di Roberto D’Agostino sguardi complici ed un certo feeling tra le due. Dunque è finito dopo cinque anni il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale? Per il momento le dirette interessate tacciono.











