Paola Turci replica alle voci di crisi con Francesca Pascale: “Sciocchezze sul nulla”/ Ma Dagospia rilancia!

Dai rumor di gossip al ‘dissing’ mediatico è un attimo: nelle ultime ore è balzata al novero della cronaca rosa la presunta crisi tra Paola Turci e la compagna Francesca Pascale. Tutto sarebbe partito da uno scoop proposto nella giornata di ieri da Dagospia che, prendendo spunto anche da un presunto fuori onda risalente all’intervista a Belve.

Paola Turci Francesca Pascale, si sono lasciate? "Matrimonio finito 'a causa' Francesca Fagnani"/ Scoop bomba

“Dopo cinque anni il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto al capolinea”, si legge sul portale di D’Agostino – come riporta Biccy – “… A Belve il fuori onda del corteggiamento di Francesca Pascale alla Fagnani non sarebbe stato granchè gradito dalla Turci”. E ancora: “Viceversa il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale”. Ebbene, non è tardata ad arrivare la replica della cantante, breve e perentoria.

Francesca Pascale, chi la moglie di Paola Turci/ La cantante: "Amore significa libertà"

Dagospia, contro-replica velenosa a Paola Turci: “Il teatrino coniugale con Francesca Pascale ai titoli di coda…”

“Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”, questa la replica di Paola Turci alle indiscrezioni proposte da Dagospia nel merito della presunta crisi con Francesca Pascale. Ma come riporta Biccy, il portale di Roberto D’Agostino sarebbe partito al contrattacco e avrebbe rincarato la dose a proposito della presunta crisi coniugale.

“Peccato che la voce sia solo della Turci intenzionata a non far scendere il sipario sul teatrino coniugale e se la canta e se la suona da sola”. Piccata la replica di Dagospia a Paola Turci, che prosegue: “Da parte di Pascale non c’è, per ora, né conferma né smentita… Silenziosa e pesante ammissione per l’ex compagna di Silvio Berlusconi; il matrimonio arcobaleno con la cantante è arrivato ai titoli di coda a una passo dalle carte bollate”.

Paola Turci, l'incidente choc e le operazioni che salvarono l'occhio destro/ "Mi definivo la vetraia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA