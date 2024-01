Paolino Tonoli, chi è il figlio di Fiordaliso/ “È bellissimo, fa il regista”: i problemi in gravidanza

Chi è Paolino Tonoli, il secondo figlio di Fiordaliso

Una nuova e toccante sorpresa è in arrivo per Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello 2023. La cantante, durante la diretta del 15 gennaio 2024, potrà finalmente riabbracciare suo figlio Paolino Tonoli. Si tratta del figlio che Paolino ha avuto dal suo secondo matrimonio, quello con Paolo Tonoli. Paolino è nato nel 1989 dopo una gravidanza difficile. Durante il quinto mese, a causa di alcuni problemi fisici, la cantante ha rischiato di perdere suo figlio.

Un momento traumatico che Fiordaliso ha affrontato con forza e determinazione, portando a termine la gravidanza. Paolino è infatti nato in salute e oggi è un uomo di 34 anni che fa il regista. “È bellissimo, è un regista, sta dall’altra parte della telecamera”, ha detto di lui la cantante qualche tempo fa, sottolineando poi quanto sia diverso dal suo figlio maggiore.

Paolino Tonoli, sorpresa per mamma Fiordaliso al Grande Fratello 2023

Fiordaliso è infatti mamma di due figli, avuti da due matrimoni diversi. Parliamo di Sebastiano Bianchi, nato quando aveva soltanto 15 anni, e appunto Paolino. Entrambi svolgono una vita molto riservata e preferiscono infatti rimanere lontani dai riflettori. Sarà perciò ancor più una sorpresa per Fiordaliso vedere suo figlio minore nella Casa del Grande Fratello per farle una sorpresa. Un gesto inaspettato per la cantante che in passato, parlando del rapporto con i suoi figli, si è definita “una lupa”: “Sono una lupa, mangio chi me li tocca”, sono state le sue parole. D’altronde Sebastiano e Paolo sono altrettanto legati a lei, al punto da superare la loro ritrosia alle telecamere per farle una sorpresa di pochi minuti.











