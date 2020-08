Paolo Berizzi: “Nubifragio Verona? Karma contro i fascisti”/ Meloni: “Che vergogna!”

Ha fatto il giro del web, creando non poca indignazione, il tweet del collega di Repubblica, Paolo Berizzi. Nel commentare il recente nubifragio che si è abbattuto sul Veneto ed in particolare sulla provincia di Verona nelle scorse ore, ha scritto: “Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma”. Chiaro il riferimento di Berizzi alle frange di estrema destra veronesi, che hanno costretto lo stesso giornalista a vivere sotto scorta dopo le minacce ricevute, fatto sta che il suo tweet ha fatto storcere il naso ai più, a cominciare dalla leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha infatti rilanciato le parole di Berizzi per poi commentare: “Ed ecco a voi la ‘solidarietà’ di un inviato di Repubblica nei confronti dei cittadini veneti – scrive Meloni, rilanciando il tweet di Berizzi -. Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?!”.

PAOLO BERIZZI, TWEET VELENOSO SU VERONA: NUMEROSI INDIGNATI

Così invece Giorgio La Porta, altro giornalista già portavoce presso la presidenza della Camera APA al Parlamento Europeo, che usa pochi giorni di parole: “Chi comprerà di nuovo #Repubblica sottoscriverà e sarà complice delle parole vergognose di #Berizzi sul #karma e su #Verona – scrive il collega sempre su Twitter – spero le edicole si rifiutino di distribuirlo e voi di pagargli lo stipendio. A sinistra tutti zitti? Niente da dire o avete finito i giga? #24agosto”. Non sono mancati poi i commenti dei semplici naviganti del web, che hanno replicato alle parole di Berizzi così: “Una vaccata peggiore non la potevi scrivere te lo dico da convinta elettrice di sinistra. Ti dovresti profondamente vergognare. Solidarietà ai cittadini veronesi”, e ancora: “Questo è proprio un brutto tweet. E non c’entrano parti politiche, è brutto comunque. Spero che ci rifletterà”, più altri decisamente poco pubblicabili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA