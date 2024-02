Paolo Bonolis, “concorrente sfiata dal cu*o”/ Imbarazzo a Ciao Darwin 2023: “Succede a tutti”

Paolo Bonolis resta stranito dai movimenti ambigui di un concorrente e ferma la prova della macchina del tempo: ecco cos’è successo

Un episodio alquanto particolare nell’ottava puntata di Ciao Darwin 2023 è finito subito in pasto ai social, scatenando l’ilarità del pubblico. Dunque, cosa è successo esattamente? Paolo Bonolis, durante la prova della macchina del tempo, si è ritrovato più volte a “correggere” in corsa i concorrenti in gara.

Simon Leopard, chi è l'uomo leopardo di Ciao Darwin 2023/ "Noi amanti diamo piacere, i cornuti..."

Durante il brano ‘Gioca jouer’, infatti, arriva il momento dello starnuto ed uno dei gareggianti, Checco Mandato della squadra degli Amanti, mima il gesto a suo modo. “Ma che fa?”, tuona stranito Paolo Bonolis, notando strani movimenti del suo lato b. “Ho detto starnuto ma lei da dove starnutisce…?”, domanda ancora il conduttore.

Ciao Darwin 2023, 8a puntata: Cornuti Vs Amanti/ Diretta, Madre Natura: viaggio nel tempo con Checco e...

Paolo Bonolis stuzzica concorrente di Ciao Darwin: “Ma lei si soffia il cu*o?”

Checco Mandato non da spiegazioni, semplicemente ride e scatena il pubblico di Ciao Darwin 2023. Paolo Bonolis, però, incalza ancora il simpatico concorrente a proposito delle sue movenze e arriva ad una conclusione: “Lei ha una curiosa canalizzazione biologico che la induce a sfiatare dal posteriore?”. “Succede a tutti…”, dice tra il serio e il faceto il ragazzo.

“Non so lei ma a nessuno succede. A lei sì ha detto? Quindi lei si soffia il cu*o quando è raffreddato?”, domanda incuriosito Paolo Bonolis. Il pubblico invoca a gran voce il nome del conduttore, assoluto mattatore della serata, mentre la sfida si appresta a ricominciare.

Orian Ichaki, chi è Madre Natura a Ciao Darwin 2023 nell'8a puntata/ "Io fidanzata? Ecco la verità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA