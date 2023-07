Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al party di ‘Ciao Darwin’/ Il conduttore: “Questa è l’ultima edizione”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme al party di ‘Ciao Darwin’

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono apparsi insieme al party di ‘Ciao Darwin’, uno a fianco dell’altra come fossero più uniti che mai. Del resto, il conduttore e l’ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip, che si sono separati dopo 21 anni di matrimonio (le nozze nel 2002 ma stavano insieme dal 1997), lo avevano detto che sarebbero rimasti molto vicini: “Finito il matrimonio, non l’amore” ed è così che appaiono durante una serata di festa e divertimento tra colleghi. Una separazione, quella Bonolis-Bruganelli che, stando a quanto mostrano i due sui social, è più definitiva nella teoria che nella pratica dato che i due sono spesso insieme per affari lavorativi e di famiglia e che non li sta vedendo affatto alle prese con litigi, vendette o minacce sulla divisione delle proprietà. Almeno apparentemente.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati uniti sentimentalmente dal 1997 e si sono sposati nel 2002. Sono genitori di Silvia, 20 anni, Davide, 19, e Adele, 15, e proprio per i loro ragazzi continueranno a essere una bella famiglia. “Continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche… Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” ha detto in un’intervista la Bruganelli.

Sonia Bruganelli si scatena in pista con uno dei ballerini di “Ciao Darwin“, prima del brindisi con la torta, dei ringraziamenti e dei discorsi. Paolo Bonolis ha chiuso le registrazioni di uno dei suoi programmi di maggiore successo ringraziando tutti i collaboratori, compresa la sua ex che è stata al suo fianco in tanti anni dello show di Canale 5.

La fine delle riprese della nuova edizione di Ciao Dawin è stata dolce/amara per Paolo Bonolis che ha detto addio a uno dei suoi programmi di maggiore successo. Le sue parole sono apparse, oltre che un addio al programma anche come un addio alla tv. “Questa è l’ultima edizione” – ha specificato Paolo -. e grazie per avermi fornito tutte le armi necessarie perché anche questa edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”.

